Imagen de archivo de la Policía Local de Pontevedra

Dos hombres, de 30 y 18 años, fueron detenidos por la Policía Local de Pontevedra por presuntos delitos de violencia de género. La colaboración ciudadana fue imprescindible para poder alertar de lo que estaba ocurriendo y poder facilitar la intervención de los agentes.

Según explicaron desde la Policía Local, el primero de estos incidentes sucedió el día 23, cuando cuatro personas informaron al cuerpo de seguridad municipal de que acababan de presenciar en la avenida de Buenos Aires como un hombre, de 30 años, supuestamente «golpeaba a unha muller e fuxía do lugar». En el portal del edificio se encontraba una mujer, sentada en suelo, «chorando e moi alterada». La Policía Local pontevedresa explicó que la mujer «confirmoulles que non era a primeira vez que a agredía pero rexeitou denunciar á súa parella por medo a que lle volvese facer dano», aunque «se queixaba dunha forte dor de cabeza a consecuencia de terlle tirado dos pelos e de golpeala contra as escaleiras».

Los agentes la acompañaron a su domicilio para que retirase del mismo sus pertenencias y allí se entrevistaron con el supuesto agresor, «que non negou os feitos e recoñeceu que levaban tempo con discusións» y les manifestó que «quería que ela abandonara a vivenda». Los agentes lo detuvieron por lo ocurrido.