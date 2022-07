Él llevaba tres décadas residiendo en la casa que acaba de ser derribada. Una vecina le denunció porque la vivienda carecía de permiso y estaba en suelo rústico. Él sabía que el problema que se le podía venir encima era grande. Unos y otros le recomendaron que pagase con la misma moneda y denunciase a su denunciante. Dice que se negó: «¿Que me molestaba a min a súa casa, aínda que a tivera tamén ilegal?». Pasó el tiempo y fue quedando claro que su propiedad iba a ser pasto de la piqueta. Le hicieron llegar una notificación sobre el derribo. Dice que se negó a cogerla «porque estaba moi indignado e me parecía moi inxusto todo isto». Así que un día se topó con las máquinas del derribo. Confiesa que su reacción fue mala y que acabó detenido. «Leváronme con eles, pero non pasou nada. Entendín que non me podía poñer así», señala.

A los pocos días, mientras los operarios, con los que ahora tiene una relación cordial, seguían con los trabajos de demolición de su casa, recibió una llamada de la Policía Nacional. Le dijeron que tenía que acudir a comisaría y pensó que se trataba de un trámite relacionado con ese altercado que tuvo el primer día del derribo. Dice que cuando se sentó frente a los agentes y le explicaron lo que pasaba se quedó de piedra: «Dixéronme que unha veciña, que é a mesma que denunciou o tema da casa, me acusaba de tocamentos e de abuso sexual. Eu non podía crer o que me estaban dicindo, iso é unha tolemia». Pasó la noche en el calabozo y, al día siguiente quedó libre, con una obligación de no acercarse a menos de 30 metros de la denunciante.