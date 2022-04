Coinciden en que existió «una demora en la atención médica prestada al recurrente. Esa demora no es solo pérdida de oportunidad como concluyó la resolución administrativa recurrida, sino mala praxis, como concluyó la sentencia apelada». Se insiste en que «el recurrente ingresó en el servicio de urgencias a las 23.05 horas del día 5 de abril del 2018, el servicio de radiología tardó cuatro horas en informar del diagnóstico de torsión testicular al facultativo del servicio de urgencias y la intervención se practicó a las 10.00 horas del día 6 de abril del 2018, esto es, transcurridas once horas desde el ingreso, siendo una intervención de no más de media hora».

Sin concurrencia de culpas

Es más, el alto tribunal gallego remarca que «ninguna razón técnica o médica se ha ofrecido por la Administración para justificar esa demora. No se puede considerar que desvirtúe la realidad anterior, el hecho referido por la Administración, relativo a que el recurrente tardó seis horas en acudir al servicio de urgencias. No se puede culpar a quien, siendo un paciente, sin conocimientos médicos, acude cuando realmente siente dolor y observa inflamación en el testículo. No existe por ello, ni se puede pretender la existencia de concurrencia de culpa en el proceder del recurrente».