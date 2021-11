«A mi hija en el instituto la están tratando como oyente y es sorda. Ojalá no lo fuese, pero lo es»

Pero a su madre no la convencen esos argumentos. Señala que, efectivamente y tal y como dice la consellería, su hija muestra desgana hacia la lengua de signos, pero «también hacia las matemáticas o hacia el inglés, porque tiene 14 años, está en plena adolescencia y muestra desgana hacia muchas cosas. ¿La retirarían de clases de matemáticas o de inglés porque no alcanza el nivel suficiente? No. Pues con esto pasa lo mismo». Para Silvia, esa situación se deriva de dos cuestiones: «No dejan de hacerse recortes en educación y, además, son personas oyentes las que evalúan a mi hija, que es sorda. No hay profesores que hablen lengua de signos, solamente son intérpretes. La tratan como oyente cuando ella, repito, es sorda. Ojalá no lo fuese y en clase se enterase de todo lo que sucede, pero no es así. Desconecta muchísimo, porque le entran ruidos o porque no coge todas las explicaciones. Y sin intérprete todavía se aísla más».

Silvia insiste en que le da miedo el futuro. Teme que Uxía, que en un año llegó a tener más de veinte otitis, se quede sorda completamente. «Y entonces ni siquiera se manejará en lengua de signos. Estoy haciendo un esfuerzo económico enorme para que la aprenda, con una profesora particular que solo puedo pagar dos veces al mes, y en el instituto le retiran el intérprete», dice.