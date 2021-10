«Me dio una palmada en el culo»: la historia de la mujer que no se calló ante un toqueteo no consentido en un pub de Pontevedra

Imagen de archivo de una manifestación feminista ANGEL MANSO

La escena se ha repetido (y aún se repite) tantas veces que muchas mujeres la visualizarán en su mente conforme la lean. Una mujer, que se está divirtiendo en una noche de movida nocturna, avanza por un pub. En esta ocasión, es 24 de febrero de 2019, son las 4.15 horas de la madrugada y está en un establecimiento de ocio de la ciudad de Pontevedra. Pero podría ser otro día. Otra urbe. Y otra hora. Porque ha sucedido y sucede mil veces.

Ella ve a unas amigas en el local y quiere saludarlas. Así que se acerca a ellas, que están en un reservado del pub. Pero, cuando está en vías de hacerlo, siente una «palmada o toque con la mano en el culo». Igual ya le pasó otras veces. O quizás no. Pero ese día decide que no va a callarse. Ni a consentir que le ponga la mano encima una persona desconocida y sin su consentimiento. Así que se gira y pregunta quién le ha tocado el culo. Nadie le ayuda a identificar al autor de la palmada. Al contrario, ella se siente vejada y humillada por un grupo de hombres, acompañantes del que le dio el azote, que ridiculizan su indignación.

Decide entonces emprender una lucha judicial para que este acto, esa palmada en su trasero, no quede impune; una batalla no exenta de disgustos ni tropiezos. Esa mujer, dos años y medio después de iniciar esa lucha, ha obtenido una victoria. Una jueza de Pontevedra reconoce que esa mano deslizándose sobre sus glúteos es abuso sexual. Y condena al varón al que denunció a una pena de 18 meses de prisión. La abogada de la víctima, una letrada llamada Paz Rodríguez, se congratula de la sentencia «por la víctima y por todas las mujeres». Pero no le quita hierro a lo sucedido durante el proceso judicial, ya que fue muy duro para la víctima.