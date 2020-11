Pontevedra eliminará a Juan Carlos I de su callejero

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 13/11/2020 13:17 h

Las últimas informaciones periodísticas y las causas judiciales abiertas hacen que Juan Carlos I «non sexa merecedor» de tener una calle en Pontevedra. Así lo afirmó este mediodía la concejala de Cultura del Concello pontevedrés, Carme Fouces (BNG), que anunció el inicio del expediente administrativo para retirar al rey emérito del callejero.

La decisión está consensuada por los dos socios del gobierno de coalición. El teniente de alcalde, Tino Fernández (PSOE), lo confirmó a preguntas de La Voz: «É un acordo do goberno. As razóns para que pensemos que Juan Carlos I non mecere estar no rueiro parecen obvias».

Carme Fouces insistió en que «por máis que se quera ocultar, silenciar ou blanquear, a realidade é que a revelación da vida pouco edificante do chamado rey emérito é absolutamente inaceptable. Non é problema de natureza privada senón que é un feito dunha extraordinaria gravidade e cunha gran trascendencia pública e institucional».

Tras el anuncio de hoy, el Concello de Pontevedra trasladará el asunto a la comisión de Cultura, órgano que tramita la denominación de las calles en el municipio. Y siguiendo el orden previsto, consensuado en su día por todas las fuerzas políticas con el fin de galleguizar y feminizar el callejero local, la actual avenida Juan Carlos I pasará a denominarse Virxinia Pereira Renda. «Foi a defensora do legado de Castelao tral seu pasamento, e se hoxe temos no Museo de Pontevedra toda a súa obra é grazas a ela e ao seu esforzo», explicó a concejala de Cutura.

El tramite administrativo para la sustitución del nombre de la calle llevará unos meses, y aunque la competencia no es del pleno sino de la junta de gobierno, se someterá a la opinión de toda la corporación, aunque la mayoría de que dispone el gobierno BNG-PSOE (15 concejales de 25) garantizan su aprobación.