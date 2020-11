Las nuevas restricciones determinan la cancelación de As Matinés

0

La Voz de Galicia L. Penide

Pontevedra / La voz 11/11/2020 19:55 h

Como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por la Xunta para contener la pandemia del coronavirus han determinado la cancelación de la cuarta edición de As Matinés do Principal en Pontevedra. «Tentamos de todas as maneiras posibles poder estirar a alfombra vermella na porta do Teatro Principal, pero para un ciclo coma este, comprometido coa cidade de Pontevedra, que invita non só á comuñón entre artistas e asistentes, senón tamén a integración de todas estas persoas no tecido urbano, pasear polas rúas da cidade do Lérez, degustar da súa gastronomía logo do concerto… resulta inviable», reconocieron desde la organización.

Insistieron en que «as novas restricións impostas pola Xunta de Galicia durante un mes, obrigáronnos a plantexar a non celebración do ciclo este ano», de tal modo que los conciertos de Ele y de Manel, previstos para el 21 de noviembre y 12 de diciembre, respectivamente, «non terán lugar este ano».

Desde la organización se mostraron optimistas y convencidos de que As Matinés «voltarán a encher de música o Teatro Principal e agardamos que sexa máis pronto que tarde». De igual modo, dejaron claro que «defendemos a seguridade dos concertos e sabemos que a cultura é segura, pero ante todo, tamén debemos seguir as recomendacións sanitarias».