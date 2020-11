El emblemático Mercantil cuelga el cartel de «Se vende»

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

Pontevedra / La Voz 11/11/2020 11:24 h

Un cartel de Se vende cuelga de uno de los balcones del Casino Mercantil en la plaza de Curros Enríquez de Pontevedra. Es la primera vez que se muestra públicamente la intención de deshacerse de este inmueble desde que el pasado mes de febrero los socios decidiesen poner el edificio en venta. «Hemos reactivado el acuerdo al que llegamos hace meses para que se entere todo el mundo», explica el presidente del Casino Mercantil, Ernesto Filgueira. Y como era de esperar, las primeras ofertas ya han llegado. No desvelan la cantidad que han podido ofrecer los interesados, pero por el momento solo ha trascendido que son grupos inversores o inmobiliarias. Pero este interés tiene que concordar con las aspiraciones de la junta directiva, que advierte de que «nosotros no le ponemos un precio, cada uno tiene que mandar su propuesta. No valoraremos las que no se ajusten». Así que esta especie de subasta al mejor postor ha comenzado. «La junta valorará las ofertas y será la asamblea de socios las que tomen la decisión», apunta Filgueira, quien reconoce que ha llegado el momento de reducir gastos y ajustar los costos de la sociedad: «Para la actividad de los socios este edificio se hace grande».

Aunque ni inmobiliarias ni el propio Mercantil quieren dar un precio aproximado de lo que podría costar el edificio, su compra se financió con un crédito de 2,2 millones de euros. Este inmueble, donde estuvo emplazada la Ferretería Varela, había sido restaurado por la Caja Postal, que solo llegó a utilizar el bajo como oficina, aunque su intención era haberlo convertido en un centro sociocultural. Años después, esta entidad financiera le vendió el inmueble al empresario Eugenio Sobral. Fue esta operación la que se aprobó en una multitudinaria asamblea de socios y se financió con un préstamo de 370 millones de pesetas, lo que equivaldría a 2,2 millones de euros. Esto permitió la mejora del parque de Mourente.

El emblemático edificio de Curros Enríquez es todo propiedad del Mercantil, pero su planta baja está alquilada al Burger King, que paga cerca de seis mil euros al mes. Es difícil precisar el precio que tendría en el mercado este inmueble, pero no cabe duda de que serían millonarias. Hay muchos factores que pueden condicionar su coste, pero el metro cuadrado en la zona oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros. El catastro recoge que este inmueble tiene una superficie construida de 1.599 metros cuadrados distribuidos en el bajo, con 471 metros cuadrados, 437 en el primer piso, 409 en el segundo y 282 en la última planta. Tomando como referencia el precio de mercado actual el coste de el edifico del Mercantil podría moverse en una amplísima horquilla que iría desde los 2,5 a los 5 millones de euros, en función de su estado de conservación. Pese a ello, una tasación de hace un par de años calculó que este edificio tendría un valor aproximado de dos millones de euros. La posibilidad de cerrar una operación de estas características daría una inyección económica a una sociedad que tiene cerca de 700 socios. Fue en la asamblea del pasado 14 de febrero donde dieron el visto bueno a empezar a escuchar ofertas, pero es ahora cuando quieren dar el empujón definitivo a la venta.