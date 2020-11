Un empate que sabe a muy poco

0

La Voz de Galicia

Área 11 / zamora 08/11/2020 22:35 h

El Pontevedra careció del acierto necesario para haber sacado algo más de su visita al Zamora en un partido que jugó con un hombre más desde el minuto 35 por expulsión del zamorano Piña, pero los de Jesús Ramos no supieron sacarle partido a esta circunstancia y tuvieron que conformarse con un empate que les permite seguir en la parte alta de la clasificación.

El partido pudo cambiar de signo en el minuto 79 gracia a un gol de Rufo, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa sobre su defensor. El Zamora nunca renunció a la victoria pese a jugar en inferioridad y buscó la victoria hasta el final, pero careció también de remate en la punta del ataque.

El Pontevedra saltó al césped del Ruta de la Plata dispuesto a todo y sin ningún tipo de complejo, sin dar un minuto de descanso a su rival y buscando constantemente las bandas para crear peligro. Jesús Ramos presentó un potente sistema atacante con Charles y Rufo en punta y Alex González y Oier Calvillo en las bandas, que muy pronto comenzó a dar sus frutos. No habían transcurrido ni un minuto cuando Calvillo y Charles trenzaban una combinación por la derecha y el centro lo remataba con el pecho Alex González, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego.

Toda una declaración de intenciones de un Pontevedra que repitió el once que le dio la victoria ante el Celta B pero que poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo. El Zamora, por su parte, optó por mantenerse atrás esperando su oportunidad a la contra.

El control del partido lo tenía el Pontevedra, que no cesaba en buscar la portería contraria. Incluso intentándolo desde lejos con un lanzamiento de Adrián Cruz desde la frontal del área que salió ligeramente desviado tras tocar en un defensa. La gran ocasión del equipo pontevedrés llegó en el minuto 27 con una internada de Rufo por la derecha que llegó hasta la línea de fondo, pero su centro no encontró rematador de milagro.

Contra diez

Ante el dominio visitante, el Zamora buscaba sus opciones al contragolpe y Coque no pudo culminar uno dirigido por Sergio García poco antes de que llegase la jugada clave del partido en la que el central zamorano Piña vio la segunda tarjeta amarilla por una mano en el centro del campo. El Zamora CF se quedaba en inferioridad y Movilla optaba por situar al exgranate Carlos Ramos en el centro de la defensa. El Pontevedra no supo sacar partido en ningún momento a la superioridad y, pese a tener la posesión del balón, se mostró falto de claridad y paciencia a medida que avanzaban los minutos. Sin cambios al descanso y en medio de la lluvia comenzó la segunda parte con la misma tónica. Un Zamora bien pertrechado atrás intentando que su rival no pudiera pensar demasiado y un Pontevedra sereno y confiado en que terminaría por imponer su superioridad.

El Zamora, valiente, siguió jugando de tú a tú a un Pontevedra que no tenía la claridad de ideas de la primera parte. Los zamoranos metieron incluso el miedo en el cuerpo a Mario con un disparo desde su propio campo de Sergio García, quien lanzó sin pensárselo dos veces obligando al portero a realizar una gran estirada cuando ya se cantaba el gol.

El partido se descontroló por momentos mediado el segundo período, en unas idas y venidas que bien podrían acabar con el balón dentro de cualquiera de las dos porterías. Todo cambió cuando Jesús Ramos decidió dar entrada en el campo a Borja Martínez y Jorge Fernández. Nada más salir, el propio Jorge forzó un córner que remató Xisco, aunque Villanueva atrapó sin mayores problemas. Como era previsible, el Pontevedra terminó por encerrar al Zamora en su área y pudo llegar el primer gol en el minuto 71 en un cabezazo de Rufo desde muy cerca que rechazó Jon Villanueva lo justo para que el balón lo rechazase el larguero.

Tanto anulado

Tampoco quiso llegar el gol en el minuto 79 cuando Rufo aprovechó un error en la cesión de Adrián Crespo a su portero para anotar. El árbitro señaló falta sobre el defensor zamorano cuando el atacante pontevedrés ya celebraba el tanto de la victoria.

En los minutos finales el Zamora no se arrugó y Adrián Herrera protagonizó una gran asistencia a Sergio García que se plantó ante Mario, pero disparó desviado y terminó doliéndose de una supuesta entrada por detrás de un defensa en una de las últimas jugadas del encuentro. Final desilusionante de los granates, que no pusieron en grandes apuros a un Zamora bien en defensa con tres ante un Pontevedra sin ideas que abusó demasiado del juego directo.

?

Villanueva, Parra, Coque, Íñigo Piña, Vallejo, Dani Hernández (Abel Conejo 92´), Juanan, Carlos Ramos, Escudero (Adri Herrera 68´), Sergio García (Valentín 83´), Adrián Crespo.

?

Mario, Zabaleta, Víctor Vázquez, Alex González (Borja Martínez 62´), Adrián Cruz (Jorge Fernández 62´), Rufo, Imano García, Oier Calvillo (Oscar Fernández 74´), Charles, Aitor Núñez, Xisco Campos.

ÁRBITRO: Sánchez Sánchez. Expulsó al local Piña por doble amarilla (min. 35). Mostró tarjeta amarilla a Juanan del Zamora y a los visitantes Rufo y Aitor Núñez.

CAMPO: Estadio Ruta de la Plata, ante unos 1.000 espectadores.

Jesús Ramos: «Hemos perdido dos puntos»

Jesús Ramos, entrenador de Pontevedra, reconoció que «visto lo visto, hemos perdido dos puntos al final porque no aprovechamos esa superioridad numérica». Para Ramos el partido «estuvo condicionado por la expulsión del jugador del Zamora. En la primera parte hemos interpretado bastante bien el juego y fuimos capaces de llegar con nuestro fútbol por fuera. El Zamora tiene buenos futbolistas y domina bien en su campo y también fueron capaces de crear alguna situación de peligro. En la segunda parte ellos se han replegado más y nos ha costado muchas veces crear jugadas ofensivas. Nos ha cegado un poco la ansiedad de ir a por el partido. Si tengo que valorar, me voy contento. Al final, un empate fuera de casa también es positivo». El técnico pontevedrés no quiso entrar a valorar «las jugadas dudosas del partido».