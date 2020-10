Un estudio sobre la percepción del covid en las farmacias recibe un premio nacional

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 28/10/2020 10:38 h

¿Cómo ven los usuarios de las farmacias el covid-19 y cómo afecta a su bienestar? Son dos cuestiones que aborda un estudio de investigación realizado en farmacias de las provincias de Pontevedra y Ourense, que acaba de ser reconocido a nivel nacional. Según informó el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, el trabajo obtuvo el premio al mejor proyecto en el noveno congreso de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), celebrado del 19 a 22 de octubre. El evento contó con la participación de más de 2.700 farmacéuticos de España, Portugal e Hispanoamérica.

El estudio Percepción de los usuarios de las farmacias sobre la covid-19 fue presentado conjuntamente por farmacéuticos de Pontevedra y Ourense del grupo Berbés de investigación y docencia. Una de las conclusiones del trabajo es que más del 90 % de los participantes reconocen la gravedad del SARS-CoV-2 y lo perciben como más peligroso que el virus de la gripe. Casi el 30 % de los usuarios desconoce estar en un grupo de riesgo, pero los mayores de 70 años son más conscientes de estarlo que los menores de esa edad. Los aspectos del bienestar más afectados son el familiar y el emocional, mientras que la afectación de los aspectos físico y laboral mejoraron significativamente en la fase final de la desescalada.

El estudio también recoge que más de la mitad de los mayores se encontraron solos durante el período del confinamiento, aunque también casi el 40 % de los menores de 70 años experimentaron ese sentimiento. Alrededor del 15 % dice haberse sentido mal o muy mal con el aislamiento, y peor las mujeres que los hombres, sobre todo en la fase final. El trabajo de los farmacéuticos revela que la intención de vacunarse contra la gripe aumenta en esta situación en relación a la campaña anterior y más del 65 % afirman que se vacunarán del covid cuando exista la vacuna y aunque no esté financiada. Desde el Colegio aluden a que sorprende ese 35 % que se lo pensará o directamente no se vacunará. Mayoritariamente los encuestados están de acuerdo con las medidas de confinamiento y creen que las medidas preventivas deben continuar mientras no haya vacuna para combatir el virus.