«Daquí saio con data para a operación, esposado ou cos pés por diante»

La Voz de Galicia Antonio Garrido

Vilagarcía / La Voz 27/10/2020 21:42 h

Piedras en el riñón, con los cólicos que traen consigo. Y quien ha sufrido un cólico de riñón sabe muy bien de lo que estamos hablando. Marcos Fernández bien que lo sabe, y por eso veía con alivio como su calvario de los últimos meses estaba cerca de llegar a su fin. Diagnosticado en el primer confinamiento, la fecha de su operación estaba marcada desde hace tiempo: miércoles, 28 de octubre en Montecelo. Este cambadés de 43 años ya había pasado las pruebas para la anestesia y hoy acudió a Pontevedra para someterse a la PCR. Alrededor de media hora más tarde recibió una llamada en su móvil, pero no para que conociera el resultado de su prueba anticovid; la llamada era para decirle que la operación se aplazaba porque la dirección del centro hospitalario había decidido que todas las camas disponibles debían quedar reservadas para pacientes del covid-19. En definitiva, que se aplazaba la intervención quirúrgica tan esperada por Marcos porque, en opinión de los servicios médicos, el paciente no tiene riesgo vital por su dolencia. Y el drama era doble porque la línea de meta, que el arousano veía ya muy cercana, volvía a difuminarse y porque, además, no le han dado una nueva fecha para la operación.

Tras el impacto de la noticia llegaron la frustración y las quejas. Creciendo a cada minuto que pasaba por los mostradores la primera y sin mucho éxito las segundas. A Marcos no le dieron muchas más opciones que presentar alguna reclamación allí mismo o incluso elevarla ante el Valedor do Pobo, «pero tamén me dixeron que non se lle fan moito caso», lamenta. Así que pensó que a grandes males grandes remedios y decidió que de allí no lo van a mover hasta que le den una solución. «De aquí saio con data para a operación, esposado ou cos pés por diante», afirma. Ha decidido iniciar una huelga de hambre en las instalaciones del CHOP con la esperanza de que su decisión haga recapacitar a los responsables del centro médico.

Cuestionado sobre este asunto, el Sergas respondió lo siguiente: «O Servizo Galego de Saúde sinala que, no marco da actual pandemia por coronavirus que está a sufrir todo o planeta, a adopción de medidas preventivas e que garantan a protección da saúde obriga aos sistemas sanitarios a tomar decisións organizativas que prioricen o control desta situación de saúde pública. Dadas estas circunstancias, a área sanitaria de Pontevedra-O Salnés tomou a decisión organizativa provisional de pospoñer intervencións cirúrxicas non urxentes, co compromiso de retomar a devandita programación asistencial no momento que epidemiolóxicamente sexa posible e a presión asistencial normalícese. Así mesmo, a Administración Sanitaria Pública galega pide desculpas polas incomodidades que esta situación poida xerar entre os usuarios, lembrando que a adopción de medidas organizativas nestas circunstancias tan excepcionais sempre teñen como prioridade a seguridade de pacientes e profesionais, así como o ben da comunidade como colectivo social».

Marcos, que es autónomo, dice que cada día que pase allí lo notará drásticamente en su bolsillo, pero parece determinado a llegar hasta el final. «Non podo seguir con tantas pastillas. Xa teño un ril mal e non quero estragar tamén o fígado», explica, refiriéndose a la numerosa medicación que tiene que tomar para intentar controlar el dolor. Pelea contra el sistema, pero dejar de tener como compañeros a los cólicos de riñón le da fuerzas a cualquiera. No está dispuesto a deponer su actitud hasta que le den una nueva fecha o hasta que se lo lleve esposado la policía.

Concello de Cambados

El Concello de Cambados se ha interesado por la situación de Marcos Fernández. El concejal de Sanidad, Tino Cordal, se ha puesto en contacto con él y, además de expresarle su apoyo, le anunció su intención de ponerse en contacto con las autoridades sanitarias para que le den una explicación.