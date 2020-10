La Barbie compra y pasea en Pontevedra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Nieves D. Amil

pontevedra / la voz 26/10/2020 15:00 h

Una Barbie calva y con mascarilla comiendo un cucurucho de castañas en la plaza de A Ferrería fue la última intervención de esta popular muñeca en Pontevedra. Semanas antes había pasado por The Nails Bar, Body Sport Nutrición o había comprado calzado en las galerías de la Oliva. Las Barbie se han colado en la promoción de Pontevedra después de que Elvira Cotelo le diese vida a este proyecto hace dos años.

A esta pontevedresa de 26 le gusta jugar con las Barbie desde que es una niña, pero no fue hasta que acabó sus estudios de Bellas Artes cuando descubrió que esta muñeca tenía mucho más recorrido. Cuando era pequeña apenas había media docena de modelos y todos bajo el mismo estereotipo, pero Barbie se ha adaptado a los tiempos y a la diversidad. «En cuanto vi toda la variedad que había, pensé que este era el maniquí perfecto para mi proyecto. Las hay altas, bajas, curvis, calvas, con prótesis... Es un reflejo de la sociedad y decidí poner en marcha Barbie de Pontevedra», apunta Cotelo Remiseiro. Unió en una misma imagen las dos cosas que le fascinan: la muñeca y Pontevedra. Y echó a andar.

Detrás de cada like en Instagram hay horas de trabajo altruista, pero que siempre busca una finalidad. «Intento que haya un mensaje principal y algo no tan explícito», explica Elvira Cotelo, que no se limita a sacar lugares turísticos o instantáneas que tengan que ver con sus vida personal, sino que va más allá. Y en ese afán de buscar una finalidad, el confinamiento la puso en la pista. «Durante la desescalada, pensé ‘¿qué puedo hacer para ayudar?», comenta Elvira, que siguiendo una propuesta de un local decidió poner en marcha una campaña para apoyar al comercio y hostelería local.

Creyó que nadie iba a apoyar su iniciativa, pero de repente vio como hasta 26 negocios de la ciudad pidieron que la Barbie los fuese a visitar y apoyarlos en un momento duro. Así, la popular muñeca recorrió cafeterías, gimnasios, tiendas de moda y salones de belleza. Estas visitas suponen mucho tiempo de trabajo para esta graduada en Bellas Artes que guarda en su casa un centenar de muñecas. «Utilizo algunos accesorios originarios de la Barbie, pero otros tengo que hacerlos yo. La mayoría son con material reciclado para poder hacer las miniaturas, que luego pinto. No hay lechugas pequeñas, así que para una frutería la hago y la pinto de verde», explica. Se apoya en el packaing de las empresas para hacer los decorados. Después va a las tiendas hace la fotografía e incluye en las redes sociales el texto que le recomienda el empresario. Luego las edita y de ahí a la Red a través de su cuenta Barbie de Pontevedra.

Elvira Cotelo reconoce que siempre fue su juguete favorito. Tenía la suerte de que su madre era coleccionista de muñecas y por tanto, descubrió modelos pocos usuales que le llevaron a apasionarse aún más. Pero solo es eso, una pasión que cada día va ganando más seguidores. «Tuve que cerrar la lista de peticiones para que Barbie promocionase su negocio, pero sigo haciendo alguno», apunta Cotelo, que está preparando las oposiciones para secundaria y da vueltas a nuevos proyectos. «No trabajo con las Barbie todos los días, pero mentalmente siempre le doy vueltas. Voy por la calle y voy pensando ‘tengo que sacarla con el castañero’, no descanso», comenta esta entusiasta de las Barbie.

Elvira quiere que sus Barbie estén pegadas a la actualidad y ha incluido la mascarilla en su vestuario habitual. En plena pandemia, también la Barbie sale a la ciudad.