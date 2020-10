La tramitación del vial de Mollavao «pega un bo salto»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra / La voz 16/10/2020 19:00 h

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera (BNG), fue más que explícito este viernes al valorar la decisión de la Xunta de eximir de informe de evaluación ambiental al proyecto de nuevo vial de Mollavao: «Pegamos un bo salto», afirmó, al valorar que con esta decisión «a tramitación global do proxecto terá unha boa redución de tempo», ya que calcula que se ha podido ahorrar hasta un año de trámites. «As veces as cousas parece que non arrancan e que van moi lentas -insistió-, pero neste caso afortunadamente imos adiante».

Al no haber ninguna pega para la ejecución del vial que unirá Rosalía de Castro con la avenida de Marín cruzando el terreno de Costas que se utiliza como aparcamiento disuasorio, la Diputación tiene vía libre para firmar un convenio entre la institución y el Concello de Pontevedra y solicitar a Costas la cesión del terreno, algo que ya está encaminado, pues hubo conversaciones previas con el departamento estatal.

La Diputación será la que ejecute el nuevo vial, de algo menos de cien metros de longitud y que tendrá un coste estimado de 932.000 euros. Una tercera parte de ese presupuesto, según el proyecto elaborado en su día, se destinará a la estabilización del terreno. Habrá sendas rotondas en la calle Rosalía de Castro y en la avenida de Marín.

Esta nueva infraestructura se enmarca en el proyecto de humanización del Concello para el barrio de Mollavao. Cuando esté ejecutado el vial, se podrá actuar en la calle Rosalía de Castro entre Manuel del Palacio y el puente elevado del tren. La idea es suprimir el carril de entrada a la ciudad -el tráfico se derivará por el nuevo vial-, lo que permitirá ampliar las aceras para humanizar esta calle, muy sobrecargada de tráfico en la actualidad.