Una alumna se suma al positivo de una docente del Sánchez Cantón

La Voz de Galicia C. Barral L. Penide

Pontevedra / La Voz 13/10/2020 11:25 h

Al positivo de una profesora que imparte docencia en tercero y cuarto de la ESO del IES Sánchez Cantón se ha sumado el de una alumna de la extensión del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra.«Unha vez activado o protocolo covid do centro e postos en contacto coa Xefatura Territorial de Sanidade indícasenos que soamente terá que permanecer illada a profesora que deu positivo e en corentena a profesora que imparte clase na quenda de tarde. Asemade estarán tamén en illamento a alumna que deu positivo no CGTD e corentena os seus tres compañeiros do grupo de tecnificación», informaron a las familias del centro educativo.

De igual modo, la Xefatura Territorial trasladó al instituto que «nin o alumnado ao que imparte clase, nin o profesorado destes grupos terán que gardar corentena, xa que se cumpriron as normas sanitarias establecidas nos protocolos para centros educativos. A mesma Xefatura Territorial tampouco considera a necesidade de corentena na extensión CGTD, salvo a que implica aos compoñentes do grupo de adestramento da alumna afectada».

En cuanto a la vertiente académica, se incidió en que, mientras dure la cuarentena, las clases se impartirán de manera no presencial conforme al protocolo de contingencia establecido en las correspondientes programaciones didactivas.

Previamente, y tras conocerse el positivo de la profesora del turno de mañana, el centro pontevedrés explicó que, tras la apertura de ese expediente sanitario, la Xefatura Territorial de Sanidade, en colaboración con el equipo covid del Sánchez Cantón, procedieron durante este domingo a analizar los posibles contactos estrechos de la profesora, que se elevan a casi 200 personas de la comunidad educativa. Por el momento no es necesario poner en cuarentena a ninguno de esos contactos porque las medidas de prevención y seguridad de índole sanitaria «están salvagardando a seguridade de todos». Esas medidas aluden al uso constante de mascarilla, ventilación, higiene de manos y distanciamiento social de 1,5 metros entre el alumnado y el profesorado. La directora apunta que ese hecho fue valorado «positivamente» por la Xefatura Territorial de Sanidade y anuncia que se mantendrá la información actualizada.