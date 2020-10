Y ahora fue Adrián Outón Mora quien enseñó el culo

Minutos después, al abandonar las dependencias judiciales de A Parda, no dudó en escupir en dirección de los fotógrafos de prensa.

Un miembro del clan de los Ferrado enseña el trasero a la Guardia Civil durante su puesta a disposición judicial en los juzgados de A Parda Minutos después, al abandonar las dependencias judiciales de A Parda, no dudó en escupir en dirección de los fotógrafos de prensa.

; Un miembro del clan de los Ferrado enseña el trasero a la Guardia Civil durante su puesta a disposición judicial en los juzgados de A Parda Minutos después, al abandonar las dependencias judiciales de A Parda, no dudó en escupir en dirección de los fotógrafos de prensa. Capotillo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 09/10/2020 11:07 h

«Súbase el pantalón. Compórtese». Una agente de la UCO (Unidad contra el Crimen Organizado) de la Guardia Civil de Pontevedra reprendía esta mañana a las puertas del juzgado de guardia a Adrián Outón Mora, quien, imitando a su hermano Valentín en uno de sus últimos juicios, no dudó en enseñar las posaderas a los fotógrafos de prensa que cubrían la puesta a disposición judicial de los detenidos en la redada contra el clan de Os Ferrados.

«Si no tienen vergüenza ellos, yo tampoco», respondió Adrián, al tiempo que insistía, pese a las llamadas al orden de la agente, «yo me bajo los pantalones rápidamente (... ) Yo me bajo los pantalones todos». Minutos después, volvía a protagonizar un incidente al abandonar las dependencias judiciales pontevedresas y escupir en dirección de los miembros de la prensa.

Son cerca de una docena los detenidos en esta operación, los cuales, inicialmente, están acusados de los supuestos cargos de blanqueo, organización criminal y contra la salud pública.