Fallece a los 74 años Javier Azpilicueta, presidente del Mercantil durante doce años

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 06/10/2020 13:03 h

Este lunes fallecía a los 74 años Francisco Javier Azpilicueta Morán. Empleado de banca, su trayectoria pública en la ciudad de Pontevedra está vinculada al Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra, sociedad de la que fue presidente durante doce años. Casado con María Mercedes Amorín, Javier Azpilicueta tenía dos hijos, Francisco Javier y Mónica. Paco Moreira, que fue su vicepresidente en el Mercantil, recordaba este martes a su buen amigo, del que guarda un «grandísimo recuerdo». Javier Azpilicueta y Paco Moreira llegaron al Mercantil en 1991 de la mano del deporte. Ambos eran gente del balonmano. «Entramos por el deporte, para recuperar el parque de Mourente y nos implicamos muchísimo porque en aquellos momentos la sociedad estaba arruinada», rememora Paco. Javier Azpilicueta dejó la presidencia del Mercantil en el año 2002. El 22 de enero de ese año decía a La Voz por qué se retiraba. «Doce años queman mucho y también me parecía que era mucho tiempo ya como presidente. Si te quemas pierdes la ilusión y a mí me gusta meterme en las cosas al cien por cien. Si no es así y no puedes dedicar todo a la sociedad, es mejor dejarlo», explicaba. Dejaba claro, eso sí, que se iba dejando la sociedad con las «arcas llenas».

Fumador empedernido trabajó en el Banco Hispano Americano y le gustaba veranear por Bueu. Batalló mucho años contra un cáncer y dicen sus amigos que había aprendido a respirar con un trozo de pulmón. Sus allegados apuntan que era una «persona excepcional» que seguía acudiendo a los actos tras dejar la presidencia del Mercantil. Javier Azpilicueta será incinerado este martes en la intimidad familiar, después de un funeral en la iglesia de San José de Campolongo, donde las medidas anti covid limitan el aforo al 50 %.