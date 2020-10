«Muchos socios nos decían que no podían gastarse tanto dinero en mascarillas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 05/10/2020 11:51 h

Cuando las Administraciones no llegan, sea por el motivo que sea, toca agudizar el ingenio y no ahorrar esfuerzos. Es lo que ha hecho la asociación Asseii de Pontevedra, que repartirá entre sus socios 4.000 mascarillas, la mayoría FFP2, para ayudar a las familias con enfermos intestinales. Ángela Paz, presidenta del colectivo, recuerda que durante el confinamiento se utilizó mucho el teléfono para estar cerca de los socios. «La gente necesitaba hablar, algunos nos decían que esto era una locura. Después del confinamiento y cuando la mascarilla se hizo obligatoria, la preocupación llegó a muchos hogares», cuenta. La mayoría de los 147 socios de Asseii comentaban que no podían hacer frente a ese desembolso. Según los cálculos de Asseii, en una familia con cuatro miembros el coste mensual en mascarillas, solo con un miembro que usara FFP2, ascendería a algo más de 152 euros al mes. En el caso de los enfermos con dolencias inflamatorias intestinales que están tomando corticoides, inmunosupresores o biológicos (medicamentos de última generación) se recomienda el uso de esta mascarilla, que es más cara y tiene mayor protección que las quirúrgicas. Tras la negativa de las Administraciones a asumir el coste, lo que hizo el colectivo fue ponerse en contacto con una farmacéutica y solicitar una ayuda para la compra de 4.000 mascarillas. Fue dentro de un plan de emergencia covid para abaratar costes a las familias.

Además de las FFP2 para sesenta días, se repartirán entre los socios de Asseii cubrebocas de algodón lavables y reutilizables. Serán cinco mascarillas por persona. También se entregarán máscaras FFP2 para niños, compradas en Madrid, y otras homologables para camareros, además de quirúrgicas. Más del 90 % de los socios recibirán el material. La asociación ya ha iniciado la distribución en su local del edificio de la Xunta en Benito Corbal. Voluntarios sin patologías de riesgo están colaborando con los paquetes. También habrá entregas a domicilio para aquellos socios que tienen miedo a salir de casa. «Preferimos verlos y entregárselas en mano a que les llegue un paquete sin más con las mascarillas», comenta la presidenta. Asseii ofrece además, en estos momentos, ayuda psicológica y jurídica a ocho personas. «De acuerdo con ese plan de emergencia se recogerá el número de socio, el tipo de mascarilla y el número con cada entrega», explica Ángela Paz.