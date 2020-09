Las pontevedresas Antía Jácome y Antía Otero, oro del C2 200 en la Copa del Mundo

0

La selección española de piragüismo cerraba este domingo con un total de diez medallas su participación en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), la única cita internacional de la modalidad de esprint en este año 0 del covid-19. Un botín concentrado fundamentalmente en la jornada de clausura, en la que la expedición hispana cosechó media docena de metales. Entre ellos, un solitario oro con denominación de origen gallega. La que imprimieron las canoístas del Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra Antía Jácome y Antía Otero, campeonas del C2 200 en una final para recordar.

Protagonista con 17 años

Con un crono de 45 segundos y 1 centésima, Jácome y Otero les ganaban la partida a sus compañeras de selección, la madrileña María Corbera, referente individual de la canoa femenina española, y la castellano-leonesa Patricia Coco, plata en el C2 200 a 54 centésimas de segundo (45.55) de la pareja gallega. Las rusas Irina Andreeva y Daria Kharchenko cerraron el podio en 45,72.

El éxito del dúo pontevedrés gana enteros por cuanto Antía Otero es todavía canoísta juvenil a sus 17 años. La joven declaraba para el departamento de comunicación de la Real Federación Española de Piragüismo nada más finalizar la final que «salimos bien y la regata nos salió muy bien. No me lo imaginaba. Sabía que podíamos quedar bien, pero no ganar en el 200». Su compañera, Antía Jácome, coincidió en su mezcla de satisfacción y sorpresa: «Estamos súper contentas. Ahora mismo no tengo palabras. Llevábamos mucho tiempo sin hacer el 200. Fue como un chute de energía».

Rozando el bronce en el C2 500

Para las Antías el oro del 200 sirvió de resarcimiento tras acariciar sin éxito una hora antes el bronce en el barco olímpico del C2 500. Segundas al paso del 250, acabaron a 6 centésimas del tercer puesto, a manos de las chilenas Roco y Mailliard en 2.02.91. Corbera y Coco fueron séptimas.

La otra gran baza gallega para medalla en la jornada de clausura, Roi Rodríguez, con el catalán Albert Martí, se tuvieron que conformar con el séptimo puesto en el K2 1.000 tras comandar la regata al paso del 250 y cubrir el 500 segundos. Acabaron en 3.23,99, con los españoles y subcampeones del mundo Cubelos y Peña bronce en 3.21.80.