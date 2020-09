Chihuahua se interesa por la experiencia de Pontevedra para diseñar su futuro urbano

0

La Voz de Galicia Serxio Barral

25/09/2020

El Concello de Pontevedra mantuvo en la tarde de ayer una videoconferencia con la localidad mexicana de Chihuahua interesada en conocer el modelo de ciudad. El concejal de Infraestruturas e Mobilidade, César Mosquera (BNG), atendió al equipo redactor del nuevo plan de urbanismo de Chihuahua, ciudad que tiene una población superior a los 800.000 habitantes.

La ciudad norteamericana está en pleno proceso de redacción de una nueva normativa urbanística y está consultando las experiencias de diversos puntos de todo el mundo, tal y como l trasladaron a Mosquera. Entre las ciudades contactadas está Pontevedra.

Los mexicanos requirieron de Pontevedra, según se indicó desde el Concello, «información sobre o inicio do proceso da reforma urbana, as reaccións veciñais, a importancia da actividade económica, as medidas técnicas implantadas, o transporte público...»