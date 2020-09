La respuesta de Educación indigna aún  más a las familias del Sánchez Cantón

«está a preparar» un Plan de Contixencia para a Educación Non Presencial ou Semipresencial

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 23/09/2020 10:36 h

La indignación entre las familias con alumnos en bachillerato en el IES Sánchez Cantón no decae. A los problemas de agenda del jefe territorial de Educación para reunirse el martes con una representación de los padres y madres para abordar la problemática de la clases semipresenciales se une la respuesta trasladada por la Xunta a los medios de comunicación a última hora de ese mismo día: «Optouse pola semipresencialidade rotatoria para os bacharelatos, cun contacto constante entre profesorado e alumno. Deste xeito, a docencia apoiarase nas aulas virtuais e no Plan de Contixencia para a Educación Non Presencial ou Semipresencial que está a preparar a Xunta de Galicia; e será supervisada en todo momento pola Inspección educativa».

Esa frase de que se esté trabajando en un plan concreto hoy arranca el curso es lo que más enfada a las familias. Además, la respuesta de la Xunta elude hablar sobre la carencia de profesores para reforzar la enseñanza presencial en el centro, lo que aboca a los alumnos de bachillerato a asistir en modalidad semipresencial, con 15 horas lectivas en el instituto en lugar de las 32 que fija la legislación.

El centro había solicitado el refuerzo de 39 docentes para poder desdoblar todos los cursos, y la Consellería de Educación solo autorizó 22. Esta dotación permite desdoblar todos los grupos de la ESO y los cinco de alumnado del Centro Galego de Tecnificación Deportiva que acuden al IES Sánchez Cantón. Pero no los de bachillerato, que tendrán horario de tarde y en régimen semipresencial.

Además, en el comunicado la Xunta explica por qué no se optó por instalar mamparas en las aulas del Sánchez Cantón, señalando que el centro «ten limitacións de espazo pola arquitectura das súas aulas (escalonadas en desnivel e con cadeiras atornilladas, que non permiten instalar mamparas)».

Los afectados mostraron su indignación con esta respuesta de la Administración a través de las redes sociales y el grupo de wasap que reúne a más de 180 familias de alumnos de bachillerato del Sánchez Cantón, que siguen a la espera de una reunión con los responsables de Educación.