«Reboiras. Acción e corazón» recala en Pontevedra

Pontevedra / La Voz 16/09/2020 18:56 h

Tras el éxito cosechado en Ferrol, Santiago e A Coruña, entre otras localidades gallega, la película documental Reboiras. Acción e corazón recalará a finales de mes en los cines de Pontevedra. De este modo, la obra dirigida por Alberte Mera (Vigo, 1987), se proyectará en los Cinexpo el 26 y 27 de septiembre con el aliciente de que «este último día haberá presentación e coloquio co director».

Las entradas estarán disponibles a través del portal https://galicine.es/cines/cine-pontevedra.

«Foi na madrugada do 12 de agosto de 1975 cando a policía da ditadura franquista asasinou en Ferrol o dirixente da clandestina Unión do Povo Galego (UPG) Xosé Ramón Reboiras Noia». Cuarenta y cinco años más tarde se estrenó Reboiras. Acción e corazón, documental en el que se recrea vida y pensamiento del histórico nacionalista, así como su muerte acribillado por la espalda la espalda en un portal de la rúa da Terra.

En esta filmación «participan, en total, 29 testemuñas directas que partillaron ou coñeceron ao histórico nacionalista, como o propio irmán de Moncho, Manuel Reboiras, a súa curmá Lita Martínez, o escritor e ex secretario xeral da Unión do Povo Galego, Francisco Rodríguez; os escritores Xosé Luís Méndez Ferrín e Darío Xohán Cabana, ou a cineasta Margarita Ledo, até as propias persoas que se atopaban con Reboiras o 12 de agosto en Ferrol, e que el axudou a fuxir e salvar: Elvira Souto e Lois Ríos».