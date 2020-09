¿Qué se puede hacer ahora y qué no en Vilagarcía ante las nuevas restricciones?

0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 24/09/2020 10:11 h

La inclusión de Vilagarcía desde hoy como zona de especial restricción del covid supone la entrada en vigor de una batería de normas. Estas son algunas de las que afectan más la vida diaria de los ciudadanos. Recuérdese que su aplicación forzosa es solo para el municipio y no para la comarca. Todos los detalles se pueden consultar en la orden de la Xunta del 23 de septiembre.

RECOMENDACIÓN

Si eres de riesgo, sal poco a la calle. En el municipio de Vilagarcía se recomienda a las personas mayores de 75 años, a los vecinos que puedan ser vulnerables al covid o a aquellos que estén exentos de mascarilla, que «eviten as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública en espazos ou establecementos abertos ao público». En otras palabras, si estás en riesgo, mejor quedarse en casa.

Cuarentena

Con síntomas, avisar al médico. Si una persona muestra los síntomas más comunes compatibles con el covid, «deberá permanecer no seu domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario o antes posible».

Mascarilla

Norma general. Esta es una norma general que lleva aplicándose desde hace tiempo en toda Galicia. Ante la situación en la que se halla ahora la capital arousana es adecuado recordar a los vecinos la obligación de tenerla en la calle o espacios públicos, salvo que uno se encuentre exento por prescripción médica.

MEJOR SIN GRUPOS

No más de 10 personas. No están permitidos los grupos o reuniones de más personas, tanto en el ámbito público como en el privado y familiar en todo el municipio. Las únicas excepciones son en aquellos casos en que los convivientes superen ese número o los centros de actividad laboral, administrativa, escolar y de formación ocupacional. Eso sí, se recuerda a todos la obligación de cumplir con las medidas previstas en los correspondientes protocolos establecidos por empresas y Administración.

Hostelería

Recorte de aforos. Al 50 % de aforo en el interior de los locales. No podrá haber consumición en barra. La terrazas al aire libre limitarán su aforo al 75 % de las mesas. El horario de cierre no cambia, a la una de la madrugada, y no se permiten nuevos clientes a partir de las doce de la medianoche.

Comercios y mercados

Restricciones. El aforo se limita al 50 % de la capacidad total del establecimiento. Se tiene que dar una atención preferente a mayores de 75 años.En los centros comerciales no se permitirá la permanencia de los clientes en zonas comunes, excepto para el tránsito entre los establecimientos, salvo en la actividades de hostelería y restauración y queda prohibido el uso de zonas recreativas. Esta limitación de aforo se extiende también a los mercadillos. Los puestos no deben superar el 50 % de los habituales y el Concello podrá aumentar la superficie habilitada para esta actividad para compensar las limitaciones.

Centros culturales

Limitación. El aforo es de la mitad de la capacidad máxima permitida para equipamientos y centros culturales. Esta misma medida se aplicará a cines, teatros, auditorios, circos, bibliotecas o exposiciones, con algunas especificaciones más sobre el desarrollo de actividades y afluencia de público. En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y que no se supere el 50 % de la capacidad permitida. El aforo máximo en lugares cerrados es 60 personas.

DEPORTE

Sin contacto físico. Para la práctica deportiva no federada, la norma establece que puede practicarse «ao aire libre poderá realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico e ata un máximo de dez persoas de forma simultánea». En los centros deportivos, los grupos no superarán las diez personas, ni la capacidad del local el 50 % del aforo.

Celebraciones sociales

Bodas, velatorios y entierros. Las bodas podrán tener un máximo de 100 personas en espacios al aire libre y 50 en espacios cerrados. Los velatorios cuentan con un aforo máximo de 25 personas en espacios libres o de diez en cerrados. En entierros o cremaciones, la asistencia se limita a 25, entre familiares y allegados.

Parques

Siguen abiertos. Los parques y zonas deportivas de uso público podrán seguir abiertos, con limitación de aforo. Se prohíbe usarlos entre las doce de la medianoche y las seis de la mañana.