Un juez ratifica que las «reuniones sociales» en Pontevedra se limiten a diez personas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 11/09/2020 18:33 h

La Justicia se ha pronunciado al respecto de las restricciones especiales que desde este viernes imperan en Pontevedra. Concretamente, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra ratificó en un auto notificado el mismo viernes las medidas temporales restrictivas del derecho de reunión establecidas para el término municipal de Pontevedra debido a la elevada incidencia del covid-19.

El apartado segundo de la orden de la Consellería de Sanidade de 9 de septiembre limita a un máximo de diez personas «o desenvolvemento de calquera actividade ou eventos de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados». La misma orden especifica que esta limitación no se aplica en el caso de personas convivientes, ni tampoco las actividades «laborais ou administrativas, en centros educativos, de formación e ocupacionais sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento».

Como quiera que esta orden afecta al derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución, la Xunta de Galicia instó a través de su letrada la ratificación judicial de la misma.

«Evitar o colapso»

El juez que firma el auto asegura que dicha medida restrictiva «se constata proporcionada para afrontar o grave problema sanitario sobrevido» ya que «responde a unha necesidade manifesta e urxente: evitar o colapso dos servizos sanitarios de Pontevedra, que se produciría polo contaxio masivo do covid-19 na súa poboación». Asimismo, el auto constata que esta medida impuesta desde las 0 horas del viernes en Pontevedra «é idéntica ás xa adoptadas pola Consellería de Sanidade para outras cidades nas que se manifestou unha situación semellante e que xa foron ratificadas xudicialmente».

Además, destaca que esta restricción del derecho de reunión «resulta menos gravosa para os afectados que as medidas de confinamento e limitacións de circulación que se estableceron na fase anterior da pandemia».

El juez también alude en su auto a que el ratio de contagios en el término municipal de Pontevedra «estase incrementando en progresión xeométrica, atopándose xa en fase de transmisión comunitaria». En este sentido, subraya que la restricción decretada por la Xunta de Galicia «pretende evitar as aglomeracións de persoas, nas que se produce unha maior probabilidade de contaxio do virus». Además, recuerda que esta medida restrictiva tiene «un límite temporal e unha concreción xeográfica», ya que su vigencia será revisada cada siete días y se circunscribe, en el caso analizado, exclusivamente al municipio de Pontevedra..

Informe del Imelga

Con el fin de disponer de todos los elementos de valor precisos, el juez requirió un informe el Instituto de Medicina Legal (Imelga), que concluye que «a redución do número de contactos con outras persoas, a distancia social de 2 metros durante o contacto, así como a redución do tempo do contacto, sumado ao resto de recomendacións xerais, reducen en grande medida a posibilidade de contaxio, polo que, dende o punto de vista da perito asinante, as medidas recollidas neste punto parecen non só convenientes e necesarias, senón tamén, dada a evolución epidemiolóxica das últimas semanas, imprescindibles para conter o incremento exponencial dos casos».