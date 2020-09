Sanidade califica el brote de covid en Pontevedra de un nivel de riesgo «alto medio»

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 10/09/2020 10:55 h

El brote de covid en Pontevedra, que se negó desde la Xerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés durante días, lleva activo desde finales de agosto y se encuentra en indicadores de un nivel de riesgo «alto / medio», obligando a la Xunta a tomar medidas extremas para frenar el contagio. El concello capitalino es el epicentro de esta situación de alarma sanitaria, ya que es en este municipio donde se han detectado la mayoría de los nuevos casos desde hace al menos dos semanas.

La exposición de motivos que fuerza la entrada de Pontevedra desde ayer a la noche en las zonas de especiales restricciones en Galicia es contundente. La situación es grave y Sanidade recomienda, en el ámbito territorial del concello de Pontevedra, que «as persoas maiores de 75 anos, as persoas vulnerables ao covid-19 e aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara» que eviten salir a la calle «nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública ou establecementos abertos ao público». La razón es clara. Se trata de «reducir os riscos derivados da coincidencia con outras persoas».

Esta y otras medidas se desgranan en una orden de la Consellería de Sanidade donde se hace público, por primera vez por parte de las autoridades sanitarias gallegas, la gravedad de la incidencia del covid-19 en la comarca. Hasta la fecha la Xerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha negado sistemáticamente a evaluar la situación en la comarca, un silencio que ahora se rompe desde Santiago. El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública revela que «a incidencia na comarca leva en ascenso desde o 22 de agosto, máis esta incidencia aumenta máis rápido a partir do 30 de agosto». Según los datos de este informe de Sanidade, la tasa de incidencia tanto a tres como a siete días aumenta más del doble. «O intervalo de confianza superior do número reprodutivo instantáneo supera o 1,5, o que indica que a transmisión por ser importante». El Sergas reconoce que la capital provincial preocupa especialmente porque «a maior parte dos casos produciuse no concello de Pontevedra».

En particular, la orden de Sanidade precisa que las medidas tendentes a limitar los grupos de personas para el desarrollo «de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou privados e as limitacións para festas, verbenas e outros eventos populares e multitudinarios deben adoptarse para todo to ámbito do concello de Pontevedra». Se especifican estas actividades «tendo en conta a súa natureza, os riscos asociados a elas e a idade da poboación á que está afectando de forma predominante o virus neste momento».

Se incide desde el Sergas que las medidas que se exponen en la orden del miércoles por la noche referidas al municipio de Pontevedra no suponen una lista cerrada, sino que estas se reevaluarán en un período no superior a siete días en función de la situación epidemiológica del municipio. «As medidas de prevención que se recollen nesta orde teñen un evidente fundamento sanitraio, dado os riscos de transmisión dunha enfermidade constaxiosa como a que nos ocupa».

Entre las medidas que están en vigor ya en todo el ayuntamiento de Pontevedra se encuentran también: el aforo de las terrazas al 75 %; el aforo de los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería al 50 %; la prohibición del consumo en barra en cafeterías y bares; la limitación a un máximo de 10 personas en las reuniones tanto privadas como públicas de los vecinos tanto en lugares privados como en la calle; la mitad del aforo para bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada; la reducción de aforos también en celebraciones, bodas, velatorios, entierros y lugares de culto, así como el cierre de centros de día y residencias.