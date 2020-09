Esto es lo que puedes y lo que no puedes hacer con las nuevas limitaciones por covid en Pontevedra

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 10/09/2020 12:31 h

La Consellería de Sanidade publicó en el Diario Oficial de Galicia de este miércoles por la noche la inclusión del municipio de Pontevedra como zona de especial restricción por covid-19. Supone una vuelta atrás en la nueva normalidad, que nos devuelve a muchas de las limitaciones de los tiempos de la desescalada. Las autoridades sanitarias adoptaron esta media ante el descontrol de la pandemia en este concello, el más afectado del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Estas son las cosas que se pueden y que no se pueden hacer en el municipio de Pontevedra siguiendo las directrices de esta orden sanitaria.

Recomendaciones: si eres de riesgo sal lo mínimo a la calle

En el ámbito territorial del concello de Pontevedra, «recoméndaselles ás persoas maiores de 75 anos, ás persoas vulnerables ao covid-19, e a aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que presenten algunha alteración que faa inviable a súa utilización, que eviten na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público». Se trata de evitar los riesgos derivados de la coincidencia con otras personas.

Con síntomas, cuarentena y avise a Sanidade

Desde la Consellería de Sanidade se advierte de que cualquier persona con síntomas más comunes compatibles con la covid-19 «deberá permanecer no seu domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario o antes posible». Se añade que en caso de existir otras personas que convivan en el domicilio, estos eviten tener contacto en la medida de lo posible y que el enfermo use «un cuarto de forma exclusiva ata recibir instrucións do seu servizo sanitario»

Distancia social y obligatoriedad de mascarillas

Todos los vecinos y personas que se encuentren por el municipio de Pontevedra deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal de por lo menos 1,5 metros y todos los ciudadanos deben usar mascarilla.

Grupos menores de diez personas

No están permitidos los grupos o reuniones de más de diez personas tanto en el ámbito público como privado en todo el municipio de Pontevedra. La medida concreta la reducción de los «grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou privados, a un máximo de dez persoas, excepto no caso de persoas conviventes, en que non se aplicará esta limitación». Quedan exentos de esta aplicación en el caso de «actividades laborais e administrativas, actividades en centros educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento».

Hostelería y restauración

Aforo limitado al 50 % en el interior de los locales. No podrá haber consumición en barra. Las terrazas al aire libre limitarán su aforo al 75 % de las mesas. Horario de cierre a la una de la madrugada, no podrán entrar nuevos clientes a partir de las doce de la medianoche.

Hoteles, alojamientos turísticos y albergues

La ocupación de las zonas comunes no podrá superar el aforo del 50 %

Establecimientos y locales comerciales

Aforo al 50 % de su capacidad total. Atención preferente a mayores de 75 años. Esta limitación de aforo también se extiende a los mercadillos.

Equipamientos y centros culturales

El aforo se limita a la mitad de la capacidad máxima permitida. Esta es la misma medida se aplicará a cines, teatros, auditorios, circos y espacios similares, con algunas especificaciones más sobre el desarrollo de actividades y afluencia de público.

Actividades e instalaciones deportivas

«Ao aire libre poderá realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico e ata un máximo de dez persoas de forma simultánea». En los centros deportivos los grupos no superarán las diez personas ni la capacidad del local el 50 % del aforo.

Piscinas

Deberán respetar un límite del 50 % de aforo. Quedan exentas las piscinas unifamiliares de uso privado.

Academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada

La actividad se podrá impartir de modo presencial siempre que no se supere el 50 % del aforo y un máximo de 10 personas por grupo.

Velatorios y entierros

Los velatorios tendrán un aforo máximo de 25 personas en espacios libres o de diez en cerrados. En el entierro o cremación la asistencia de personas se limita a 25, entre familiares y allegados.

Bodas

Un máximo de cien personas en espacios al aire libre y cincuenta en espacios cerrados.

Parques y zonas deportivas de uso público al aire libre

Podrán seguir abiertos, con limitación de aforo y se cerrarán desde las doce de la medianoche a las seis de la mañana.

Todas estas medidas se revisarán dentro de siete días y su modificación o permanencia lo decidirá el comité asesor de la Xunta.