José Rivas Fontán, tres veces alcalde de Pontevedra: «Este sistema político ya no vale»

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra 10/09/2020 05:00 h

«¿Qué que hago ahora? Pues me pillas cerca de la isla de Tambo, pescando calamares con dos de mis nietos». Al otro lado del teléfono, José Rivas Fontán (Pontevedra, 1941). Historia vida de la ciudad del Lérez: fue alcalde entre 1979 y 1991, presentándose sucesivamente por UCD, AP e Independientes de Galicia. Y también historia de la política nacional: diputado en 1977, en las cortes constituyentes, volvió al Congreso entre 1996 y el 2004 con el PP.

Ahora se define como «un jubilado activo», que reparte su tiempo entre su familia, el jardín y una buena dosis de «actividad intelectual». «Como decía Gregorio Marañón, mi vida está llena de motivos. Son mis proyectos de vida». En verano, su actividad fundamental es disfrutar de sus nietos, que viven fuera de Pontevedra. La pesca —«fanecas, chocos, robalizas, calamares...», enumera— le hace pasar mucho tiempo con ellos. Y también otras actividades: «El otro día fui con ellos y con mi hija a recorrer en bicicleta la isla de Arousa. Me encantó».

Como «actividad intelectual» dice que ahora le obsesiona la figura de Simón Bolívar. «Le estoy dedicando mucho tiempo estos meses —explica—. En su día me concedieron la medalla de Diego Losada, que es la máxima distinción de Venezuela, y siempre me intrigó mucho la figura de Bolívar, que era nieto de españoles. Su intención de crear los Estados Unidos del América del Sur era una idea atractiva y es una historia apasionante».

También sigue la política nacional, y ahí sale el Rivas combativo, ese «político lejos del rebaño» como se subtitulan sus memorias, escritas por el periodista Adrián Rodríguez y publicadas en el 2016 por Alvarellos Editora: «Lo último que me sorprendió es la huida del rey emérito. No entiendo cómo puede acabar así este hombre, al que yo traté y al que siempre admiré».

Pero las perlas se las guarda para los políticos actuales. «No hay nivel. Y la razón es muy clara: cuando yo fui diputado por primera vez pretendíamos transformar España, que venía de una dictadura. Mis referencias eran Portugal, Francia... Ahora no hay ese hambre de libertad». Rivas ve una diferencia fundamental entre aquellos políticos de la Transición y los de ahora: «Entonces todos vivíamos de nuestra profesión y no teníamos dependencia del partido. Nuestro proyecto no era servir a la cúspide del partido. Lo que sucede hoy es lamentable».

Para acabar, y mientras espera que pique algún calamar, suelta la traca final: «Nuestro sistema político ya no vale. Es una democracia de partidos y no de ciudadanos. Yo defiendo volver al sistema de la República, dividir el territorio en distritos y que haya un representante por distrito que responda directamente ante sus votantes».