La caída de una rama de gran porte en la Alameda fuerza una revisión de todos sus árboles

08/09/2020

La caída de una rama de gran porte de un plátano en la Alameda de Pontevedra sorprendió a los vecinos del entorno y al propio Concello en torno a las cinco de la madrugada. Afortunadamente no resultó nadie herido, aunque sí se han producido daños materiales -un contenedor y parte del muro de cierre del recinto-. Desde el Concello explicaron que se trata de un ejemplar de más de cien años y que la caída de la rama no se debió a actos vandálicos ni a una plaga. El servicio municipal de Parques y Jardines informó de que se debió a la podredumbre interna del árbol, que no se percibía desde el exterior. El árbol será talado para evitar cualquier otro riesgo.

Como consecuencia de este suceso, se llevará a cabo una revisión de todos los ejemplares que se encuentran en la Alameda, para comprobar su estado de conservación. La última inspección se llevó a cabo hace poco más de un año antes de las fiestas de la Peregrina del 2019, pero en la actual temporada estival se había optado por hacerla en invierno durante la poda puesto que este verano no hubo fiestas en el recinto. Ahora se impone la realización de un nuevo examen del estado de estos árboles que el Concello estima que se ha adelantado sobre la previsto y que se estima que se produzca este mes o el próximo. Asimismo, desde el departamento que dirige el edil socialista Iván Puentes se informó de que el próximo contrato de Parques y Jardines en Pontevedra hará un especial hincapié en la revisión y tratamiento de los árboles de este emblemático espacio verde en el centro urbano de la ciudad.