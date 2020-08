Alcaldes del PSOE en la provincia exigen a la Xunta que compense los gastos covid

0

Pontevedra / La Voz 26/08/2020 12:35 h

El colectivo de alcaldes y tenientes de alcaldes del PSOE en la provincia de Pontevedra exige a la Xunta una financiación «xusta e inmediata» que cubra los gastos que están asumiendo en la prestación de servicios que son de competencia autonómica. Entre ellos, citan, por su elevado coste, la limpieza y desinfección extraordinaria de los colegios ante el escenario abierto por el inminente comienzo del curso escolar. Así se acordó en una reunión telemática presidida por el secretario provincial del partido, David Regades, y en la que también participaron los presidentes de las federaciones de municipios y provincias de España y de Galicia, Abel Caballero y Alberto Varela, respectivamente, además de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

Según informó el partido, la asamblea local socialista de Pontevedra considera que los concellos están a punto de entrar en una «situación extrema» debido al abuso de poder de una Xunta que no tiene parangón, dicen, en otra comunidad autónoma. «Unha Xunta que fai folga das súas competencias e bota balóns fóra en dirección aos concellos. Xa non é posible seguir estirando os orzamentos municipais sabendo que logo a Xunta non vai cubrir nada, porque iso significaría ter que deixar de prestar servizos municipais básicos», expresan los socialistas. Durante la reunión se decidió reclamar el reparto inmediato de los 100 millones que la Xunta va a recibir del Estado para cubrir gastos educativos. A mayores, dicen, del reparto de los 20 millones que el Ejecutivo gallego ya recibió en el marco del Fondo Social Extraordinario aprobado por el Gobierno de España el pasado marzo y que comunidades como Andalucía, Madrid, Castilla y León o Valencia entregaron proporcionalmente a los municipios.

El secretario general en la provincia, David Regades, manifestó que los concellos de Pontevedra están «exhaustos» y no pueden seguir haciendo y pagando todo lo que la Xunta «fuxe de asumir», a pesar de tratarse de competencias exclusivas. Además, los alcaldes consideran urgente que el Ejecutivo gallego garantice el comienzo del curso escolar con un protocolo claro y en el que no haya dudas de que la Xunta asume sus competencias sin derivarlas a unas entidades locales ya asfixiadas por competencias impropias.