Las federaciones de Anpas de Pontevedra y Vigo advierten: «O tempo esgótase e os comedores seguen suspendidos»

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

Pontevedra / La Voz 24/08/2020 10:38 h

La Federación de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de centros públicos da provincia de Pontevedra (Fanpa) y la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e comarca (Foanpas) lanzan una última advertencia a la Consellería de Educación a tan solo 14 días de que empiece el colegio: «O tempo estase esgotando». Aseguran que desde la reunión mantenida con la Delegación Territorial de Educación el pasado 5 y 6 de agosto, «non tivemos ningunha outra nova sobre as aclaracións solicitadas da aplicación do protocolo covid para o curso 2020-21 aos comedores escolares, aulas de madrugadores e actividades extraescolares». La incertidumbre está marcando la vuelta al cole este verano para los miles de padre que ven esenciales esos servicios. Solo en la ciudad de Pontevedra, hace una semana ya se habían recibido 500 solicitudes para el comedor pese a estar suspendido.

El conflicto sigue enquistado y las federaciones de Anpas urgen una solución. «As medidas de apoio solicitadas polas nosas federacións conlevan necesariamente a modificación do protocolo covid para facelas extensibles a tódalas Anpas», señalan en un comunicado Miguel Álvarez, presidente de Foanpas, y Rogelio Carballo, presidente de la Fanpa. Al medio centenar de solicitudes para comedores que se tramitaron en Pontevedra hay otras 200 peticiones para el aula de madrugadores.

La Fanpa abrió el plazo de inscripción el pasado 10 de agosto y está previsto que se cierre mañana, 25 de agosto. En la zona de Pontevedra y Marín este proceso lo lleva directamente Arume, concesionaria del servicio, con 18 y cuatro comedores, respectivamente.