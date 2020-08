El positivo de un paciente ingresado en Montecelo obliga a aislar a al menos 70 trabajadores

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 15/08/2020 15:11 h

Al menos 70 trabajadores sanitarios y no sanitarios del Hospital Montecelo, en Pontevedra, están en aislamiento desde el viernes al confirmarse el positivo en coronavirus de un paciente ingresado en la planta de Neumología. Según diversas fuentes consultadas por La Voz, el hombre, procedente de Venezuela, ingresó por urgencias en el hospital el pasado 5 de agosto. Tenía una patología respiratoria y dio negativo en la PCR de coronavirus. El paciente estuvo ingresado primero en la unidad de corta estancia (uce) y posteriormente se trasladó a la planta de Neumología. En estos momentos continúa hospitalizado. Desde la dirección del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) indicaron que ese paciente tenía una PCR negativa del ingreso, que se positivizó estando ya ingresado.

Tras confirmarse el positivo en coronavirus, el hospital tuvo que activar el protocolo covid. Dicen desde la Xerencia que se hizo «en minutos» y que están en cuarentena y con la PCR hecha y con resultado negativo los profesionales «de más riesgo y contacto». Un personal que no aclara ni en número ni en servicios. Otras fuentes sanitarias lo elevan hasta al menos los 70 trabajadores, entre personal sanitario y no sanitario de limpieza. El aislamiento afecta al personal que tuvo contacto con el paciente en la uce y también en Neumología, pero no se descartan otros servicios.

Desde la dirección recuerdan que el protocolo covid del área sanitaria se activa cuando así se requiere clínica y epidemiológicamente en cualquier centro asistencial y que responde ante las incidencias que surgen, «siempre desde la coordinación entre los servicios sanitarios y los profesionales asistenciales». El Chop informará del número de trabajadores afectados por la cuarentena cuando se tenga el resultado de todas las pruebas PCR.

La situación obligó al Complexo a movilizar a personal de enfermería, ya deficitario, del Hospital Provincial a Montecelo, para cubrir los puestos del personal que está en aislamiento. Fuentes sindicales lamentaron que no se haya informado de la situación a los sindicatos sanitarios.