Ocho nuevos contagios elevan a 51 los casos de covid en Pontevedra y O Salnés

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 13/08/2020 12:45 h

Malos datos los que arroja este jueves el informe de evolución del coronavirus en Pontevedra y O Salnés. Un repunte con ocho nuevos contagios en 24 horas eleva la cifra de infectados a 51 en el área sanitaria. Todos los afectados están en aislamiento en sus domicilios, bajo supervisión de personal de atención primaria y hospitalaria. Desde Sanidade no aclaran si esos ocho contagios guardan o no relación entre sí, por lo que se desconoce si se debe a algún brote nuevo. Confirman desde la sección de Epidemiología de la Xefatura Territorial de Sanidade, eso sí, que no tienen que ver con el brote de covid del municipio de Caldas de Reis (12 casos), que sigue «sin novedad ni más incidencia». No hay ningún paciente de coronavirus ingresado en los tres hospitales que fueron referencia durante la pandemia (Montecelo y el privado Quirónsalud, en Pontevedra, y el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía).

Los 51 casos activos son seis más que los que había el miércoles (45), pero en la última jornada se contabilizaron dos nuevas altas epidemiológicas, con lo que los pacientes de coronavirus curados o que han superado la enfermedad son ya 931. Los fallecidos de covid en hospitales del área sanitaria se mantienen en 16, quince hombres y una mujer. La última víctima mortal se produjo el 1 de mayo. En Galicia el virus ha truncado ya la vida de 623 personas.

La escalada de casos en Pontevedra y O Salnés coincide con un incremento de más cien positivos en Galicia en una sola jornada. Este jueves la comunidad tiene 938 activos. Más de la mitad, 544, se registran en el área sanitaria de A Coruña. Le siguen, en número de positivos, Vigo, con 118; Lugo, con 93; Ourense, con 60; Pontevedra, con 51; Santiago, con 43; y Ferrol, con 29.