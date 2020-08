Sigue la escalada de positivos en el área con once nuevos contagios y 41 casos activos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 06/08/2020 12:44 h

Se complica y mucho la situación en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. El informe de evolución de este jueves registra 41 casos activos de coronavirus. En las últimas 24 horas se dieron cinco altas, con lo que los nuevos contagios son once. De esos 41 casos, un paciente sigue ingresado en planta del Hospital Montecelo, de Pontevedra, y el resto, 40, están en aislamiento en sus domicilios, bajo seguimiento por parte de personal de atención primaria y hospitalaria. Varios de los últimos infectados confirmados proceden de un brote registrado en el municipio de Caldas de Reis, con diez positivos todos vinculados a la misma familia. El origen del contagio no está claro, pero no parece un caso importado, según fuentes sanitarias.

El número de personas que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia alcanza ya las 925 en Pontevedra y O Salnés. Son las que cuentan con alta epidemiológica tras los controles de seguimiento hasta dar negativo. No varía la cifra de fallecidos en hospitales del área por el virus. Fueron 16 personas, quince hombres y una mujer. En el conjunto de la comunidad autónoma el coronavirus truncó 619 vidas.

En Galicia el informe oficial del Sergas contabiliza este jueves 412 casos activos. Pontevedra sigue como la cuarta área sanitaria con más positivos. Son, por este orden, A Coruña, con 156; Vigo, con 75; Lugo, con 73; Pontevedra, con 41; Ourense, con 32; Santiago, con 30; y Ferrol, con 5.