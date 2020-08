En cuarentena seis trabajadores de Mochi tras servir un cátering en Avión

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 06/08/2020 11:02 h

Seis trabajadores de Mochi, entre ellos los propietarios, se desplazaron el domingo a Avión (Ourense) para servir un cátering. Un servicio que ha obligado a aislar y guardar cuarentena durante catorce días a esos empleados después de que la persona que contrató el servicio diera positivo en coronavirus. «La señora nos dijo que le habían llamado para hacerse la prueba y que estaba pendiente de los resultados. El domingo por la tarde se confirmó el positivo cuando nosotros ya habíamos acabado el servicio y los compañeros estaban regresando», comentó a La Voz este jueves Gustavo Sobral, gerente de la empresa que gestiona la Finca Batacos, en la parroquia de Salcedo, en Pontevedra. En esa reunión familiar de Avión participaron 23 personas entre familiares y allegados de la señora.

¿Cuál es la situación de los trabajadores de Mochi? Están en cuarentena en sus domicilios y a dos de ellos ya se le han realizado las pruebas y han dado negativo. Gustavo Sobral indicó que desde la Consellería de Sanidade les trasladaron que la cuarentena se adopta como medida de precaución, pero que las probabilidades de que se hayan contagiado en Avión son «muy bajas». «Durante el servicio el personal lleva mascarilla y utiliza geles hidroalcohólicos y no han estado más de quince minutos hablando con la señora que contrató el servicio», señaló. La Finca Batacos permanece abierta porque esos trabajadores no tuvieron contacto con el resto del personal, comentó el gerente. «Lo peor es para ellos, un incordio que hay que pasar. Ni julio ni agosto está siendo un mes de mucho trabajo, ni creo que lo será el resto del año. En un tipo de negocio como el nuestro, o de otro tipo, el riesgo es grande y lo estamos viendo todos los días», comentó. ¿Fue prudente hace el cátering en el municipio ourensano?, se le pregunta. «Nosotros no teníamos información sobre si hay brotes en Avión y no nos vamos a meter en eso. Le puede pasar a cualquiera».