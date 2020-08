Solicitan al Concello la retirada del nombre de la avenida Juan Carlos I

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 05/08/2020 10:36 h

La Asociación Socio-Cultural A Pedra Froján, de Lourizán, solicita al Concello de Pontevedra la retirada del nombre actual de la avenida Juan Carlos I al entender que un rey emérito «en fuga» no merece formar parte del callejero de la ciudad. El portavoz del colectivo, Augusto Fontán, solicita al gobierno municipal BNG-PSOE que, por dignidad y por una elemental higiene democrática, procede a la retirada del nombre de esta calle y a su sustitución por otro que suscite mayor consenso y que no se asocie a una monarquía «corrupta e decrépita». «Entendemos que os valores republicanos que di defender o BNG e a democracia sen corrupción que di defender o PSOE fan doada a aprobación desta proposta, que a nosa asociación procederá a facer chegar de maneira oficial no rexistro do Concello», subrayan.

A Pedra Froján afirma que en los últimos años fueron destacables los «casos de latrocinio» de la familia Borbón que acabaron por salir a la luz pública, aunque quedaran en una impunidad judicial o se beneficiasen, sostiene, de un trato de favor escandaloso. «Amparándose na impunidade dunha monarquía restaurada por Franco e no silencio mediático e político que durante décadas pretendeu ocultar a corrupción económica e ética de Juan Carlos e dos seus familiares, os Borbóns especializáronse en tirar partido da súa nada democrática posición de previlexio», señala la asociación de la parroquia de Lourizán.

Por otra parte, en Sanxenxo ya se trató en un pleno una moción para cambiar el nombre al puerto deportivo Juan Carlos I de la localidad, una iniciativa presentada por el BNG que, en este caso, no prosperó al ser rechazada por el gobierno local del PP.