Reunión con pocos avances entre Educación y la Fanpa

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 05/08/2020 13:41 h

La anunciada reunión entre la Consellería de Educación y la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos da Provincia de Pontevedra (Fanpa) tuvo lugar este miércoles en el edificio administrativo de la Xunta en la ciudad. De entrada, el encuentro se salda con pocos avances, aunque sí con un diálogo abierto entre las partes. Según la versión del departamento autonómico, acordaron volver a reunirse antes del inicio del curso para abordar las necesidades reales de los comedores escolares en Pontevedra. En la reunión se acordó que la federación abrirá el próximo 10 de agosto el plazo para la inscripción en los comedores para, una vez conocidos los comensales que usarán el servicio, «realizar unha nova xuntanza na que analizar as necesidades e as respostas que garantan a prestación do servizo con seguridade».

Ese segundo encuentro tendrá lugar a finales de agosto o principios de septiembre. Y servirá también para clarificar, según Educación, todas las dudas que puedan tener las ANPA en la aplicación del protocolo para la adaptación de los centros de enseñanza derivada del covid-19 y elaborada por Educación y Sanidade. La Xefatura Territorial de Educación recorrió en los últimos días los colegios para conocer las posibilidades de organización de los comedores escolares en cada caso. El departamento quiso agradecer la «total colaboración» de los equipos directivos de los centros para garantizar la continuidad en las prestación de este servicio educativo complementario, fundamental para las familias.