Amigos de Pontevedra aplaza su xuntanza anual

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 04/08/2020 10:51 h

Este 2020 no habrá xuntanza de Amigos de Pontevedra. El colectivo lo acaba de anunciar oficialmente. La reunión de Amigos de Pontevedra no se celebrará el próximo sábado, 8 de agosto, día de la Peregrina, como venía siendo habitual desde hace casi medio siglo. El motivo, las especiales circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus. En un comunicado, hacen hincapié en que el motivo de este evento es, precisamente, propiciar el reencuentro de pontevedreses que, por motivos laborales, pasan el año fuera de la ciudad y que aprovechan las fechas del verano y las fiestas para regresar a Pontevedra. Como remate de la xuntanza se entregan habitualmente las distinciones individuales y colectivas a los pontevedreses que más se han distinguido en su faceta profesional y humana, vinculada siempre a la defensa de la capital de la provincia.

Amigos de Pontevedra alude a que «como as normas de obrigado cumprimento en plena pandemia, máis aínda tralos últimos rebrotes, son incompatibles co ambiente habitual desta xuntanza, a xunta directiva decidiu finalmente posponer a 49 edición para o vindeiro ano, agardando que se dean xa as condicións para que se celebre como corresponde».