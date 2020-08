El área sanitaria suma seis nuevos pacientes y ya son 26 los casos activos por covid-19

0

El informe oficial de evolución de la pandemia provocada por el covid-19 vuelve a registrar este sábado un incremento de casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que registra 26 contagiados en el área, uno más que el viernes. Dos pacientes permanecen hospitalizados en Montecelo. El resto están en aislamiento en sus domicilios con síntomas leves o asintomáticos y bajo supervisión de personal de atención primaria y hospitalaria. No hay ingresados en los otros dos hospitales de referencia durante la pandemia, el privado Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad y el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía.

Aunque es un solo caso más que el viernes, en realidad se han registrado seis nuevos contagios,ya que la cifra de pacientes curados o con alta epidemiológica ha pasado de 912 a 917 en el área sanitaria.

Pontevedra se sitúa como cuarta área sanitaria de Galicia con más casos. En la comunidad hay 308 casos activos este sábado. A Coruña registra 107 positivos, Lugo tiene 74, Vigo alcanza los 56, Pontevedra y Santiago tienen un número similar de casos activos (26), mientras que Ferrol tiene 2.

Hay que subrayar que el balance del mes de julio es muy negativo, ya que a principios de mes se registraban apenas 5 casos en el área sanitaria, que se han multiplicado por cinco en apenas treinta días.

Sanciones ejemplares

Tanto desde el servicio de Medicina Preventiva del Chop como sanitarios de los centros de salud del área insisten en la importancia de no bajar la guardia y no relajarse en las medidas de protección. Aluden a que la mascarilla es siempre obligatoria, tanto en lugares cerrados como abiertos, a excepción de si se practica deporte, si se está en la playa tomando el sol o en el agua -sí para pasear por la arena- o en el momento de comer o beber en un establecimiento. Algún facultativo reclama sanciones ejemplares si, tras dar positivo, no se cumplen las medidas de aislamiento, y un mayor control sobre el ocio nocturno.