Repunte de casos en el área sanitaria: suben a 11 a pesar de darse dos altas

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 24/07/2020 12:27 h

Ligero repunte de casos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. El informe oficial del Sergas de este viernes registra 11 casos activos, dos más que hace 24 horas. No obstante, se han producido en ese período dos altas epidemiológicas, con lo que la cifra de personas contagiadas ya curadas asciende a 906. Son, por tanto, cuatro casos los nuevos. El área llegó a tener un único positivo de covid-19, pero la tendencia de este verano hace pensar que seguir a Ferrol como área libre de coronavirus está ya lejos. De momento no ha trascendido el origen de esos nuevos contagios. Los 11 infectados están en aislamiento en sus domicilios, bajo supervisión de personal de atención primaria y hospitalaria. No hay ingresados ni en planta ni en la unidad de cuidados intensivos (uci) de los tres hospitales (Montecelo, Quirónsalud y O Salnés).

En Pontevedra y O Salnés no varían los fallecidos por covid en hospitales del área desde el inicio de la pandemia. Fueron 16, quince hombres y una mujer. En el conjunto de la comunidad desde marzo han perdido la vida 619 personas.

Este viernes Galicia vuelve a sufrir un incremento importante de casos con respecto al jueves, pasando de 163 a 180, 17 positivos más. Ferrol sigue sin casos, y Lugo se mantiene como área con más infectados debido al brote de A Mariña, con 80.