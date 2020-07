Pontevedra ya recoge 1,3 toneladas de biorresiduos al día

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 23/07/2020

Una acogida extraordinaria. Es la conclusión que extrae el Concello de Pontevedra de las dos primeras semanas de implantación del programa Composta, que ha incorporado un nuevo contenedor al proceso de reciclaje. Según los datos facilitados este jueves por el concejal de Xestión dos Residuos, Raimundo González (BNG), participan en el plan 501 productores, de los que 201 son productores singulares (fruterías y restaurantes, fundamentalmente), y 300 son pequeños productores en domicilios. Se han repartido 400 cubos, al 100 % de los productores singulares, y se mantiene lo que resta de julio y también en agosto la campaña informativa con el reparto de 8.000 folletos en los buzones. Se calcula que se sumarán unos 5.000 hogares.

Respecto a los biorresiduos, se está llevando un camión a la semana a la planta de Compost Galicia en Leiro (Ourense). ¿Cuánto se están recogiendo? El primer día fueron 400 kilos, pero la media está ahora en 1.300 kilos al día. Esa 1,3 toneladas es una cifra muy destacada, ya que el objetivo inicial marcado por el Concello es alcanzar a finales de año las 2.000 toneladas, lo que supone algo menos de seis toneladas por día. «Estamos case no 25 % do obxectivo diario, co que en menos de dous meses podemos chegar a ese obxectivo», dijo Raimundo González. El edil concluyó que «a acollida é extraordinaria e o resultado moito mellor do agardado. Hai que ter en conta ademais que estamos nunha situtación adversa polo covid, con restaurantes aínda pechados, no verán e con xente en segundas residencias». De momento, el Concello todavía no tiene un informe de la calidad de esos biorresiduos, pero desde la planta de Leiro están «sorprendidos». El gobierno local añadió que sigue recibiendo solicitudes para adherirse al plan Composta y que, en general, las tarjetas para abrir los contenedores marrones de la calle están funcionando bien. En esas primeras dos semanas solo hubo una incidencia, una persona que cerró mal el contenedor y motivó que se echaran dentro siete u ocho bolsas de basura que hubo que retirar.