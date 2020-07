Goyo Revenga: «No he sido un rebelde ni un valiente, he sido una persona coherente»

0

Goyo Revenga compareció este miércoles en el Concello de Pontevedra para valorar su expulsión de Ciudadanos, partido en el que militaba desde hace cinco años. La formación naranja le aplicó el acuerdo sobre transfuguismo por haber apoyado el presupuesto municipal del 2020 del gobierno de coalición de Pontevedra (BNG-PSOE). El concejal confirmó que no entregará su acta, tal y como le reclamó Ciudadanos, y seguirá como edil no adscrito en la corporación municipal lo que resta de mandato. «No he sido un rebelde ni tampoco un valiente, he sido una persona coherente», dijo Revenga, que reiteró que se siente orgulloso de la decisión tomada en su día. Expuso que no comparte su expulsión, pero que no admite que lo tilden de tránsfuga. «No soy un tránsfuga, nadie me ha ofrecido irme a otro partido a cambio de un puesto».

A preguntas de los periodistas, el concejal admitió que tras la asamblea general de marzo, en la que Inés Arrimadas tomó las riendas de Ciudadanos a nivel nacional, esperaba otro desenlace. Pero no fue así. «Tengo casi 60 años y a estas alturas quiero que me miren como a una persona coherente e ir con la cabeza alta por Pontevedra. No pido otra cosa», remachó.

Goyo Revenga defendió su apoyo a los presupuestos del Concello y el hecho de que hubiera conseguido, afirmó, mejorarlos con casi medio millón de euros para parques infantiles, la unidad de drogodependencias o bienestar social. Algo que motivó un expediente disciplinario que acabó en su expulsión. El edil agradeció el respaldo de compañeros del partido que estuvieron a su lado, de amigos, familia y compañeros de corporación, además de los medios de comunicación. Cargó contra el que es ya su expartido por nacer como nueva política y aplicar la vieja política. A ello achacó el mal resultado de Ciudadanos en las elecciones gallegas del 12 de julio, donde «le han dado la espalda de una forma incontestable».