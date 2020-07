Denunciado un pontevedrés subido a un patinete no reglamentario, hablando por el móvil y circulando por la acera

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 21/07/2020 17:04 h

Iba subido a un patinete no reglamentario, hablando por el móvil y, por si no fuese suficiente, también circulando por la acera. El infractor, detectado por la Policía Local de Pontevedra, resultó ser un joven de 17 años, que ahora se ha quedado sin patinete y se enfrentará a las consecuencias de las denuncias que los agentes tramitan contra él.

Todo ocurrió sobre las 18 horas del martes de la semana pasada, cuando una patrulla de la Policía Local de Pontevedra observó «como un patinete eléctrico circulaba pola rúa Xosefina Arruti, dirección a rúa Estación, pola beirarrúa e falando por teléfono». También despertó las sospechas de los agentes el tipo de vehículo, ya que tenía sillín y estaba dotado de una gran batería.

Los policías locales dieron el alto al conductor y comprobaron que no se trataba de un patinete eléctrico, sino de uno que se parecía a un ciclomotor de dos ruedas, perteneciente a la categoría L 1e. El vehículo fue inmovilizado y se tramitaron las correspondientes denuncias contra su conductor.

Desde el Concello se puntualiza que en la actualidad existe mucha confusión sobre este tipo de vehículos, su uso, características y requisitos. A la hora de comprar uno, es importante saber cuáles son sus limitaciones. En el caso particular del vehículo inmovilizado por la Policía se encuadra en la categoría de ilegales, porque no está homologado por la UE y su utilización se limita a los espacios privados. «Moita xente, por descoñecemento, adquire este tipo de vehículos coa convicción de que o seu uso en vías públicas é legal», sin embargo, desde la Policía Local pontevedresa insisten en que es aconsejable «preguntarlle ao vendedor as limitacións do seu uso e responsabilidade».

Todos los vehículos, excepto los ilegales que ya no deben siquiera circular, está obligados a respetar las normas generales de tráfico, entre las que se incluyen «a obrigación de someterse as probas de alcol e drogas e a circular por la calzada». Asimismo no se puede conducir y emplear dispositivos móviles ni circular por las aceras.