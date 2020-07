El PSdeG de Pontevedra convoca un comité provincial abierto para debatir el futuro del partido

0

Pontevedra / La Voz 17/07/2020

Ya lo había avanzado tras el resultado del 12J. No vale de nada ganar dentro, si no se gana fuera, en alusión a las primarias en las que venció el candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, y al mal resultado del pasado domingo del PSdeG. El secretario provincial de los socialistas de Pontevedra, David Regades, compareció este viernes, antes de la ejecutiva de la tarde, para anunciar que la dirección convocará un comité provincial diferente. Será una reunión abierta a los militantes para que puedan expresar lo que piensan sobre el futuro del PSdeG. Ese comité será el próximo jueves, 23 de julio.

Regades, que solo citó a Gonzalo Caballero en una ocasión, afirmó que «se han cometido errores en la precampaña y la campaña» y que hay que reflexionar, de forma sosegada, sobre el futuro. «El modelo de éxito es el de la provincia de Pontevedra. Toca recomponer y repensar el modelo del partido en Galicia», dijo. Ante la insistencia de los periodistas sobre cuáles fueron esos errores, el secretario provincial se limitó a reiterar «el mal resultado electoral en Galicia», que hay que escuchar y que «no hay un proyecto industrial, de empleo y de educación claro». Indicó que la provincia de Pontevedra funcionó unida y que, si se extrapolara ese resultado a toda la comunidad, Núñez Feijoo no sería presidente. También consideró que el recuento del voto de la emigración no va a cambiar el próximo lunes el sexto diputado, que se llevaron los del puño y la rosa. «El 40 % de los diputados del PSdeG en Galicia salen de esta provincia, baja el resultado en Lugo y A Coruña y la subida de cerca de cinco puntos de Pontevedra hace que el resultado global de Galicia sea positivo». Regades, que destacó el trabajo de Paula Fernández, coordinadora de campaña en la provincia, hizo hincapié en que un partido de gobierno como el PSOE «no puede permitirse ofrecer proyectos con dudas, no creíbles». En la provincia el PSOE logró dos diputados más, 14.000 apoyos más y casi un 5 % más en porcentaje de voto. Destacó el resultado de Vigo y el papel de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, «una referencia de la transparencia y del feminismo».