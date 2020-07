Marcos Rey: «Estoy un poco preocupado por el covid, pero deseando volver»

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 14/07/2020 14:29 h

Marcos Rey Pazos (Pontevedra, 1977) fue como independiente en la candidatura del PSOE de las municipales del 2019 al Concello de Pontevedra. No salió elegido entonces, pero en breve formará parte de la corporación al sustituir a Paloma Castro, concejala de Benestar Social e Igualdade, que dejará su acta para ser diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia junto a Gonzalo Caballero. Marcos Rey responde desde Lérida, donde trabaja como cartero en Correos desde que tomó posesión de su plaza el 1 de julio.

—Usted fue un fichaje del movimiento vecinal de Verducido, su parroquia. ¿Sigue al frente de esos colectivos?

—En la asociación de vecinos tuvimos una reunión en su día y decidimos que fuera presidente una persona que no se pronunciara con ningún partido. Ahora soy vicepresidente. De la de montes sigo siendo presidente y también vicepresidente de la Mancomunidad de Montes de Pontevedra.

—¿Sigue siendo independiente o ya milita en el PSOE?

—Empecé como independiente, pero ahora ya estoy afiliado.

—Sustituirá a Paloma Castro en el Concello. ¿Cómo afronta la que será su primera experiencia política?

—Será la primera experiencia a nivel político, sí. Estoy metido en vecinos, montes y estoy porque me gusta ayudar y colaborar. De hecho desde pequeño, con 9 años, ya estaba activamente en la cultural del pueblo. Siempre me gustó colaborar. Me ofrecieron la oportunidad de estar ahí, a mí me llaman el de las cosas imposibles... Como digo yo, si hay voluntad las cosas siempre acaban haciéndose. Y si me meto en política es para representar a la gente. Tienes que escucharlos y tratar de hacer lo que te piden.

—Va a llevar la concejalía de Benestar Social, dejando Igualdade a su compañera Yoya Blanco.

—Sí, me encargaré de Benestar Social y el tema de la perrera y animales abandonados. Para Igualdad no porque prefieren a una mujer al frente en lugar de un hombre.

—¿Cuándo tomará posesión como concejal?

—Está un poco pendiente de la junta electoral, Paloma [Castro] renuncia el 20 de este mes en el pleno y la idea es hacer otro antes de que acabe julio porque en agosto no hay pleno y si no tendríamos que ir a septiembre. Lo que quieren es que con la que está cayendo con el covid y la crisis social sea cuanto antes. Es un área sensible.

—¿A qué se dedica Marcos Rey profesionalmente?

—Yo llevo unos años trabajando en Correos, pero era eventual. Este mes de julio cogí la plaza fija en Correos, pero me dedicaré al Concello. Ahora la plaza la tengo en Lérida, en el mejunje del covid. No es compatible el trabajo y estar allí, por lo que pediré una excedencia y tendré dedicación [parcial] en el Concello.

—¿Tiene miedo a la situación del coronavirus en Cataluña?

—El miedo no se puede tener, como digo yo, habiendo hospitales... Pero sí le tengo respeto porque es algo nuevo. En lo profesional, Benestar Social es un área sensible y compleja y más en este momento. Se trabaja mucho, pero creo poco se ve. Yo tengo mucha ilusión, hace un año había más al estar dentro de la candidatura. Luchas con ser titular y no se da, pero la ilusión está ahí, claro. Lo haremos lo mejor que podamos.

—¿Se fue solo a Lérida o con la familia?

—Los exámenes fueron en febrero y yo cogí la plaza el 1 de julio. Llevo menos de veinte días. La familia se quedó en casa porque mi mujer trabaja y como las elecciones de abril se suspendieron decidimos que era lo mejor. Pero estoy deseando volver a Pontevedra. Mi hija tuvo leucemia y aunque está bien con esto del covid... Es un poco inmune y supongo que cuando vuelva tendré que hacerme la prueba. Y estoy un poco preocupado en ese sentido, aunque deseando ver a los peques. Teng dos, la niña, que hace 12 años en agosto, y el niño, que hizo cuatro.