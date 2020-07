Luís Bará: «Ana Pontón está na plataforma de lanzamento para asaltar a Xunta»

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 13/07/2020 12:31 h

El número uno del BNG por la provincia de Pontevedra, Luís Bará, hizo balance este lunes de los resultados. En una cafetería de la ciudad, el candidato agradeció el apoyo de las más de 310.000 personas en Galicia, 190.000 más para los nacionalistas que hace cuatro años. «É asombroso e extraordinario, algo nunca visto para o BNG», dijo. Bará aseguró que el resultado cosechado el 12J, con 19 escaños, es una poderosa razón para trabajar más y mejor cada día. Aludió al cambio en el panorama político gallego y al hecho de que el Bloque es, como segunda fuerza, «a alternativa de futuro ao PP». Para el político son varias las razones del éxito de los nacionalistas. Aludió al «traballo serio e en equipo» de los últimos cuatro años, a un gran implantación en el territorio e institucional, y al proyecto y liderazgo de Ana Pontón.

«Foi unha campaña moi intensa e moi prolongada no tempo e na que empezamos predicando no deserto», subrayó. En la provincia destacó el triunfo en O Grove y Soutomaior y el resultado cosechado en Pontevedra, Vigo, O Morrazo, Baixo Miño o Catoira. «Ana Pontón foi quen de atraer o voto co seu liderado atractivo e magnético tanto a un público nacionalista como a persoas que non o son. É a lider de futuro deste país». Y remachó que, a sus 42 años y con suficiente experiencia, «está na plataforma de lanzamento para asaltar a Xunta».