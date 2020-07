Ingresado un paciente de covid en planta de Montecelo

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 13/07/2020 12:29 h

Vuelve a haber un paciente de coronavirus hospitalizado en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, algo que no ocurría desde el pasado 22 de mayo. Se trata de un marinero que fue ingresado en una habitación de planta de Montecelo el viernes por la noche. Al parecer, la enfermedad estaría en fase de resolución y su estado no es grave. Este ingreso hospitalario no figuraba en el informe de evolución del Sergas del sábado ni del domingo. Desde la Xerencia del Chop se achaca a que hasta que se confirme la sospecha no se contabiliza en el balance oficial del ministerio. Hasta el domingo había en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cinco casos activos, todos en aislamiento en sus domicilios. Desde sus casas reciben seguimiento por parte de personal de atención primaria y hospitalaria. Este lunes el número de casos se eleva a 6, uno ingresado y cinco en domicilios.

El número de pacientes curados que han superado la enfermedad sigue en 901. Son los que han recibido el alta epidemiológica tras dar negativo en las sucesivas pruebas de control. El covid-19 truncó 16 vidas en el área sanitaria. Fueron quince hombres y una mujer las víctimas mortales del virus que fallecieron en hospitales del área.

En el conjunto de Galicia los casos activos de coronavirus son este lunes 262. Ferrol, con un positivo, y Ourense, con cuatro, son las áreas con menor incidencia del virus. En el área sanitaria de Lugo el brote de A Mariña elevó hasta los 200 los casos activos. En A Coruña hay 24, en Santiago, 16, y en Vigo, 11.