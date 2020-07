¿Quieres conocer el interior y la huerta del convento de Santa Clara?

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 09/07/2020 12:31 h

Dieciocho visitas con rigor histórico a cinco espacios del municipio de Pontevedra. Es lo que propone la Semana do Patrimonio Invisible que impulsa el Concello a través de la concejalía de Patrimonio Histórico. Se desarrollará entre los días 16 y 18 de julio y el plazo de inscripción se abre este viernes, 10 de julio, a las 9 horas a través de la página web www.patrimonioinvisible.gal. Los asistentes tendrán que rellenar un formulario. Habrá recorridos en horario de mañana y de tarde y cada uno tiene una duración estimada de una hora. Para cada visita hay un máximo de 15 plazas. Cada solicitante puede reservar un tope de tres para dos personas. ¿Qué se podrán conocer? Los espacios escogidos son el convento de Santa Clara, el cementerio de San Mauro, el Pazo de Mugartegui, el Colegio Sagrado Corazón de Placeres, en Lourizán, y Villa Pilar. El concejal de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda (BNG), afirmó que Pontevedra posee «un patrimonio cultural único e en moitos casos descoñecido polo veciños». Lo que se propone es entrar en esos espacios de la mano de profesionales. Habrá, por tanto, rigor histórico, no solo visitar para ver la estética, remachó el edil.

«O que non se coñece, non se valora», de ahí que lo que busca esta iniciativa es poner el valor un patrimonio de la ciudad que está oculto la mayor parte del año. «O Pazo de Mugartegui, Villa Pilar ou o cemiterio de San Amaro son espazos coñecidos e visitados, pero hai zonas descoñecidas. Hai outros espazos polos que pasamos por diante pero que non se coñecen, como o colexio de Praceres ou o convento de Santa Clara», explicó Xaquín Moreda. César Abella, de Trivium, comentó que esta es la primera edición del programa, pero que la idea es ampliar los días y los espacios visitables si hay continuidad. ¿Cómo se escogieron los espacios de este patrimonio invisible? Desde el Concello apuntaron que hubo varias reuniones técnicas. Se intentaron otros espacios, pero se descartaron bien por la pandemia o porque no había la opción de abrirlos al público. Sobre el convento de Santa Clara, cerrado desde el año 2017, el edil comentó que no fue fácil gestionar la visita: «Houbo certas limitacións porque está en mans dunha orde relixiosa de clausura, pero ao final poderase visitar tanto o interior como a horta».