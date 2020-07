Ourense y Ferrol ya tienen menos casos de covid que Pontevedra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 09/07/2020 12:31 h

Pontevedra y O Salnés ya no es el área sanitaria con menos casos de coronavirus de Galicia. El informe oficial de evolución de este jueves revela que hay tres casos activos, los mismos que el miércoles, en aislamiento en sus domicilios. Ferrol registra dos y Ourense, uno, convirtiéndose en el área con menos incidencia. En Pontevedra no varía el número de personas contagiadas que han superado la enfermedad. Son 901 las que han recibido el alta epidemiológica tras los pertinentes controles de seguimiento hasta dar negativo en las pruebas. La buena noticia es que no hay ningún paciente ingresado en planta ni en la unidad de cuidados intensivos (uci) de los tres hospitales de referencia durante la pandemia (Montecelo y Quirónsalud Miguel Domínguez, en la ciudad, y el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía).

Tampoco varía la cifra de fallecidos por el virus en hospitales del área desde el inicio de la emergencia sanitaria. Fueron 16, quince hombres y una mujer. En el conjunto de Galicia el covid truncó 619 vidas.

¿Cómo sigue la evolución en Galicia? El brote de A Mariña sigue creciendo y hace que el área sanitaria de Lugo sume ya 190 casos activos. El miércoles eran 166. Le siguen Vigo, con 24 casos, y A Coruña, con 22.