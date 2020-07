Yolanda Díaz en Pontevedra: «Feijoo é derrotable. Facede campaña ata o último día»

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra 04/07/2020 21:57 h

Hay partido. Fue el mensaje en torno al que giró el mitin central de Galicia En Común esta tarde en Pontevedra, la marca bajo la que se aglutinan para el 12J Podemos, Esquerda Unida, Anova y un grupo de mareas. Lo dejó claro en su intervención en la plaza de A Ferrería Martiño Noriega, el exalcalde de Santiago. «Non hai melancolía de bipartitos. O cambio será a tres, ou non será», en alusión a una alianza con PSOE y BNG si da la suma. Por eso, hizo un llamamiento a tejer redes para una «revolución silenciosa».

A ese valor de pluralidad y diversidad en la acción política, frente al «mejunje» de partidos que ve el PP, también se refirió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Esta pandemia durísima e esta crise económica e social serviu para valorar o importante, o que Feijoo ten esnaquizado: os traballadores da sanidade pública e de salarios baixos que nos deron de comer», subrayó.

La ferrolana abogó por defender lo público frente, afirmó, a las políticas de la derecha. «Casado di que Feijoo é un bo xestor, pero un bo xestor non privatiza a escola pública, no esnaquiza o ensino no rural, non fai que a industria estea converténdose nun auténtico deserto». Yolanda Díaz repasó las leyes aprobadas por el Gobierno central en sus primeros cinco meses y remachó que Unidas Podemos fue determinante. «Hai dúas maneiras de gobernar, o modelo do PP, dicir que non se pode facer nada, e o que fixemos, a ferramenta dos ERTE que deron protección pública a 3,4 millóns de traballadores», remarcó.

Todos los miembros de la lista de Galicia en Común que participaron en Pontevedra -Marcos Cal, Iria Figueroa, Eva Solla y el candidato a la presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, que cerró el mitin- acusaron a Feijoo de mentir y de no tener balance. Para los morados, la política que practican los conservadores es la de las tres D: «Desmantela servizos públicos, desprotexe ás persoas e desregula o mercado de traballo». Yolanda Díaz se preguntó qué hizo Feijoo por Alcoa en A Coruña y en A Mariña y recordó cuando el presidente de la Xunta decía que Ence tenía que salir de la ría de Pontevedra. «Lembrades? É o representante da arte da mentira política».

Pese a las encuestas, desde Galicia en Común se insistió en que se puede vencer al candidato popular. «Feijoo é derrotable. Facede campaña ata o 12 de xullo. En Monte Pío imos ter homes e mulleres que representen a este país». La consigna, movilizar a los indecisos en la semana que queda hasta la cita con las urnas.