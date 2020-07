Comuneros de Mourente urgen a la Xunta una negociación sobre los terrenos de Montecelo

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 04/07/2020 11:16 h

La Comunidade de Montes de Mourente, en Pontevedra, acaba de remitir un escrito a la Consellería de Sanidade para reclamar la apertura «inmediata» de negociaciones sobre los terrenos del Hospital Montecelo. Los vecinos dan este paso cuando están a punto de cumplirse dos años desde que una sentencia del Tribunal Supremo declarara firme la titularidad vecinal de los terrenos a favor de los comuneros.

Los vecinos recuerdan que en enero amenazaron a la Xunta con acudir a los tribunales si el Sergas no resolvía sobre la ocupación de unos terrenos que, desde julio del 2018, son propiedad comunal. El 11 de febrero tuvo lugar una reunión en Santiago en la que Sanidade reiteraba su preferencia por la expropiación, aunque estaban dispuestos, dicen los comuneros, a escuchar las condiciones de una posible cesión de uso «se incluían a necesaria garantía xurídica que dese cobertura ás obras de renovación do actual hospital». Hubo incluso una oferta provisional. Desde entonces los vecinos entienden que la Administración solo puso excusas para no dar contestación, «primeiramente aducindo o estado de alarma pola pandemia e actualmente xa non dá nin escusas».

Los comuneros afirman que no entenderían que Sanidade decidiera iniciar un proceso expropiatorio que significaría el pago cuando menos de cientos de miles de euros, cuando la comunidad de montes realizó una oferta de canon «cualificada de razoable por representantes da consellería e que evitaría ese desembolso».