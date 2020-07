Casado: «Feijoo es la mejor historia reciente de Galicia y el mejor proyecto de futuro»

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 04/07/2020 14:23 h

Camisa blanca, pantalón vaquero y tenis verdes. Con ese atuendo, el líder nacional del PP, Pablo Casado, recorrió este sábado un pequeño tramo urbano del Camino Portugués a Santiago en Pontevedra. El político, que llegó una hora tarde, hizo antes una visita al albergue de peregrinos Virgen Peregrina, donde conoció el protocolo de recepción a peregrinos en la nueva normalidad. Luego caminó el trecho hasta la plaza de A Ferrería. Delante del antiguo edificio de la Delegación de Hacienda, Casado dijo que había venido a la ciudad del Lérez a hablar bien de Galicia y de Feijoo, el candidato del PP a la presidencia de la Xunta. Y eso hizo: «Con todo el respeto al resto de formaciones políticas, Alberto Núñez Feijoo representa la mejor historia reciente de Galicia y el mejor proyecto de futuro para los gallegos». Subrayó que el suyo es como un paraguas bajo el que todo gallego moderado y sensato se puede cobijar. Criticó los ataques a la educación concertada, «donde estudia uno de cada tres niños en la comunidad».

El presidente nacional señaló que la comunidad «está a la cabeza en creación de empleo y ha triplicado las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social». También destacó como positiva la gestión de la pandemia hecha en Galicia. Casado quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los gallegos para que sepan, afirmó, que votarán el 12 de julio con todas las garantías de seguridad, por lo que hizo un llamamiento a la participación. Estabilidad frente a un «mejunje de diez partidos» fue la comparación que usó. En su visita estuvo acompañado, entre otros, por Ana Pastor, de quien dijo que «es paisana, pero me la he llevado prestada para acompañarme», Alfonso Rueda y el portavoz municipal en el Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez. Abogó por llegar a un acuerdo en materia sanitaria y en otros aspectos con el Gobierno dentro de la comisión de reconstrucción. Casado, que confesó que hizo tres veces el Camino y que fue una de las experiencias que más le marcaron en su vida, aprovechó expresar su desacuerdo con la intención del Gobierno de subir los impuestos a las rentas más altas para cuadrar las cuentas. «Eso si ya es algo que no crea empleo en circunstancias normales, creo que es una verdadera irresponsabilidad cuando atravesamos una recesión». Lo que hace falta en política fiscal, recalcó, es «dar facilidades a las empresas para que creen empleo, bajar el impuesto de sociedades y reducir el IRPF».